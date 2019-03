Los misterios del tiburón ballena en el Perú

A diferencia del famoso y estudiado tiburón blanco, poco se sabe aún sobre el imponente tiburón ballena (Rhincodon typus). Se conoce que son animales solitarios y que pueden llegar a vivir más de cien años. Lo que también se sabe es que más del 75 % de su población se ha visto reducida y están seriamente amenazados.



“La primera vez que nadé con un tiburón ballena quedé impresionada, simplemente no tenía las palabras adecuadas para describir ese sentimiento”, recuerda Rossana Maguiño, bióloga, especialista en tiburones ballenas del Centro para la Conservación Integral de los Ecosistemas Marinos del Pacífico Este, Ecoceanica, el único centro de investigación peruano dedicado a estudiar esta especie.



Según el Proyecto de Conservación del Tiburón Ballena, este animal viaja 1600 kilómetros desde Galápagos, en Ecuador, hasta llegar al norte peruano. Sin embargo, su rastro desaparece misteriosamente del sistema de monitoreo y seguimiento y nunca retornan a su punto de origen. Los investigadores creen que podría estar siendo cazado ilegalmente para comercializar sus aletas y su carne en el mercado asiático.



Aunque, en 2017 Perú decidió proteger al tiburón ballena para prohibir su extracción, desembarque, transporte, retención, transformación y comercialización, existe necesidad por conocer mejor qué es lo que sucede con el tiburón ballena cuando llega a las costas peruanas. Rossana Maguiño nos cuenta más.



¿Cómo te interesaste en el tiburón ballena?

Fui a México a visitar a mi hermano que vivía ahí. Solo iba por un par de semanas y me quedé porque fui aceptada en un programa de maestría. Estuve en el Golfo de California aprendiendo técnicas de colecta de datos que se requieren para el estudio de la biología y ecología del tiburón ballena, bajo la dirección de Dení Ramírez, la especialista mexicana.



Fue ahí que me entró la curiosidad de saber si en el Perú también teníamos tiburón ballena. Entonces vine aquí a hacer entrevistas para confirmar la presencia de la especie y cuando tuve la certeza de que había, regresé a México a hablar con Dení Ramírez. Le dije que quería capacitarme en la investigación del tiburón ballena. Me respondió que encantada y entonces escribimos una propuesta mientras me estaba capacitando. Hubo una organización suiza, Save our Seas, que nos apoyó con la primera investigación en el Perú que comenzó en 2014.



El tiburón ballena es una especie que está en peligro a nivel mundial. Más de 75 % de su población se ha visto reducida. Foto: Reserva Marina Galápagos

¿Por qué razón existen pocos científicos que se dedican a estudiar esta especie?

La investigación de la biología, ecología y comportamiento del tiburón ballena es muy difícil y costosa. Además es una especie poco conocida a diferencia de otras como el famoso tiburón blanco. En este campo, dedicar tu vida a investigar especies de las que existe muy poca información es un camino que sonaría a mucho sacrificio, económicamente hablando. Creo que son muy pocos los humanos que se deciden a seguir este camino, el de la conservación de la biodiversidad.



¿Por qué te decidiste por esta especie?

La primera vez que nadé con un tiburón ballena quedé impresionada, simplemente no tenía las palabras adecuadas para describir ese sentimiento. Aún sigo sin tenerlas. Es tan igual como cuando surfeas una ola. El hecho de no poder describir con palabras ese sentimiento me llevó a interesarme en la especie y empezar su investigación en el Perú.



¿Cuál es la situación actual del tiburón ballena?

El tiburón ballena es una especie que está en peligro a nivel mundial. Más de 75 % de su población se ha visto reducida. Es una especie muy longeva. Hay un estudio que concluye que puede llegar a vivir hasta 130 años aproximadamente tarda 30 años aproximadamente en alcanzar la madurez sexual. Esta es una de las características que lo hacen una especie vulnerable porque es de difícil recuperación. El hecho de que aún exista pesca ilegal a pesar de estar protegido a nivel internacional no nos permite decir que la especie se esté recuperando. Existe una plataforma donde los científicos que estudian el tiburón ballena suben sus fotos para poder hacer un conteo de individuos y en esa base de datos hay aproximadamente unos 6000 o 7000 tiburones. No son muchos, la población no está recuperada a nivel mundial y su mayor amenaza es la pesca ilegal.



El tiburón ballena es un animal solitario y que cuando se agregan lo hacen por sexo o por edad. Foto: Ecoceánica

¿Y esta pesca ilegal se practica también en el Perú?

En el Perú no estamos acostumbrados a comer carne de tiburón ballena entonces aquí no hay una pesca dirigida. Sin embargo, a nivel mundial, el tiburón ballena es capturado principalmente por los asiáticos debido a sus aletas, con las que preparan una sopa de aleta de tiburón, y a su carne con la preparan como una especie de tofu. Entonces aunque ya en muchos países asiáticos se ha prohibido cazar el tiburón ballena, sí existe una pesca dirigida ilegal.



Según la investigación realizada por el Proyecto de Conservación del Tiburón Ballena en Galápagos, el rastro de los tiburones ballenas se pierde cerca del Perú y suponen que eso es debido a que son capturados.



Los investigadores de Galápagos sostienen la tesis de que los tiburones cuyos rastros se pierden son capturados por las embarcaciones asiáticas que se encuentran en altamar. No se puede explicar de otra manera. Aunque se podría pensar que los tiburones llegan a profundizarse tanto, que los transmisores podrían llegar a sufrir algún desperfecto y dejar de enviar señal, pero esto no lo podría asegurar porque desconozco las características de los transmisores que ellos usan.



Es posible que las costas del Perú y de Ecuador sean zonas de nacimiento de tiburones ballena. Foto: Reserva Marina Galápagos

Los ejemplares que se han reportado en el Perú, ¿vienen de allá entonces?

Los tiburones de Galápagos son hembras adultas y se cree que están preñadas. En Perú tenemos reportados tanto hembras como machos, y a su vez juveniles como adultos. Pero no hembras preñadas. Yo no diría que son los mismos. Desde el año 2014, que venimos estudiando, hemos encontrado 121 tiburones en Perú y son únicos porque hemos revisado catálogos fotográficos de Hawái y de México para ver si hay alguna coincidencia y no hemos encontrado hasta ahora. Entonces podríamos decir que los tiburones del Perú son del Perú.



¿Qué se sabe de la presencia de esta especie en el Perú?

Se sabe que el tiburón ballena está presente en aguas peruanas desde 1879, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿dónde estuvieron tanto tiempo los de esos años?, ¿cómo se relacionan con los de ahora? y las madres de los que tenemos ahora ¿donde están?, ¿o las madres de los de hace 100 años? y muchas otras preguntas más.



Se conoce también que es un animal solitario y que cuando se agregan lo hacen por sexo o por edad, pero los machos no se agregan con las hembras ni los adultos con los juveniles.



En estos dos últimos años los hemos visto desde julio a enero en las costas de Perú entre Puerto Pizarro y Cabo Blanco más o menos. Pero los meses con mayor abundancia son en noviembre y diciembre y están enfocados en una sola zona que es Canoa de Punta Sal.



“La primera vez que nadé con un tiburón ballena quedé impresionada. Es tan igual como cuando surfeas una ola”, explica la bióloga Rossana Maguiño.

¿No se mueven hacia otros lugares?

Definitivamente hay movimiento entre otras localidades, pero nos faltan más estudios, más investigación para poder determinar si hay otras zonas de agregación frente a alguna otra playa del norte del Perú. Pero tenemos pendiente un trabajo para poder ver determinar dónde se mueven cuando no están en Perú. En el año 2017 les pusimos cinco transmisores pero fallaron. No mandaron datos de calidad y algunos no enviaron ninguna información. Pero se piensa volver a marcar a esos tiburones esta temporada o la siguiente para poder saber cuál es el movimiento que tienen.



Cuando dice que se agregan, ¿se refiere a que nadan juntos?

Sí, exacto. Hasta ahora solamente se ha visto que se juntan para comer cerca de las costas, pero no se ha encontrado el lugar donde se juntan para reproducirse. Es decir, no se sabe dónde se reproducen y tampoco se sabe dónde nacen.



¿No se sabe para ninguna población en el mundo?

Para ninguna. Lo que sí se ha visto son hembras adultas preñadas en México por el lado Pacífico y en Galápagos. Son las únicas dos poblaciones de hembras preñadas identificadas.



¿Existe la posibilidad de que se reproduzcan acá en Perú?

Mariela Pajuelo, una investigadora de ProDelphinus encontró dos neonatos mientras hacía trabajos de pesquería, enredados en redes de pesca en la Libertad y Lambayeque. Entonces ellos plantean la hipótesis de que esa sea una zona de nacimiento.



Además, es posible que las costas del Perú y de Ecuador sean zonas de nacimiento porque los estudios de tiburones ballenas preñadas que se han hecho en Galápagos, marcan que estos llegan hasta el borde de la plataforma continental de Ecuador y Perú.



¿Cuáles son las amenazas que tiene esta especie en Perú?

El tráfico marítimo es la mayor amenaza de esta especie. Como el tiburón ballena se pega a las costas para comer, plancton principalmente, los botes de pescadores y todo tipo de embarcaciones, que van a mucha velocidad, colisionan con los ellos y terminan golpeados. Nosotros tenemos en nuestro estudio muchas fotos de tiburones dañados, con cortes, con aletas amputadas, raspones, entonces más que nada ese es el principal peligro que tiene el tiburón ballena en el Perú.



¿Es la pesca incidental una amenaza?

Sí, pero en el Perú los pescadores ya tienen conciencia. Luego de estos cuatro o cinco años de estudios que venimos haciendo, muchos pescadores nos llaman y nos dicen ‘se nos enredó un tiburón ballena, pero lo soltamos’. Y más ahora con la ley de protección, que gracias a nuestros estudios se pudo sacar en 2017.



