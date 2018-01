No son pocas las noticias que nos llegan sobre Corea del Norte, sin embargo, es muy escaso lo que sabemos sobre su cultura y su gente. El régimen autoritario del país mantiene un fuerte control sobre la vida de sus habitantes, la política y la industrias. La tecnología celular no es una excepción.



No obstante, aislada a la mayor parte del mundo, la nación cuentan con su propio Smartphone: el Arirang 151. Y aunque cabe preguntarse cómo es posible que un gobierno que controla todo los medios del país deje que sus ciudadanos puedan acceder a un aparato tan “peligroso” (en tanto a acceso a la información), existe una respuesta bastante clara: restricción.

Christian Budde Christensen, desarrollador de software, ha publicado en su blog "Medium" un artículo bastante interesante acerca su reciente visita a Corea del Norte y su experiencia con Arirang.

. Internet

De primera mano, pareciese que el celular es similar a cualquiera de los que podríamos usar en nuestros países. Lanzado en 2016, cuenta con cámara, Bluetooth, 4Gb de memoria interna y espacio para tarjeta micro SD, nadie podría percatarse de que en realidad es muy diferente.



Aunque el modelo cuenta con 3G, este está absolutamente controlado. Además llama la atención la carencia de Wi-Fi, algo que si nos ponemos a pensar no es de extrañar ya que casi no existen puntos de acceso Wi-Fi públicos en el territorio. De esta manera, se evita que las personas puedan acceder a una red no controlada – si un extranjero quiere compartir su internet, por ejemplo-.



Con respecto al sistema operativo, se usa una versión de Android 4.4.2, pero totalmente modificada. Igual de curioso es el video promocional de casi 6 minutos y 500 MB de peso que el dispositivo guarda en su interior y la gran cantidad de apps de juegos que vienen preinstalados.



La gran diferencia con los móviles del resto del mundo

Pero no solo se trata del limitado acceso a internet. Budde cuenta que, para él, la principal diferencia entre el Arirang 151 y el resto de móviles del mundo es que es casi imposible transferir archivos de un dispositivo a otro.



El Bluetooth no sirve cuando quieres transferir información de móvil a móvil, y si bien es posible pasar archivos del móvil a una computadora, es imposible hacerlo a la inversa. Incluso cuando Christian insertó su tarjeta SIM en el Arirang 151, este simplemente se apagaba.



Esto demuestra el tremendo control del gobierno coreano. Cualquier contenido extranjero que pretenda llegar a uno de los smartphones locales tendrá que superar una barrera casi infranqueable.



