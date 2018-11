Parece que la modelo Hailey Baldwin no puede dejar de 'stalkear' a la ex de su ahora esposo, Justin Bieber. Un error en Instagram, hizo confirmar que esto no solo sería un rumor.

Para muchos de los fanáticos de Selena Gómez, no es ninguna sorpresa que Baldwin siga los pasos muy de cerca de la cantante. La modelo, mientras parecía haberse estado informando de la salud y cualquier noticia de Selena Gómez, siguió por error a una de las cuentas de fanáticos de la cantante.

Por lo que decidió enviarle un mensaje directo, disculpándose por lo sucedido para inmediatamente dejar de seguir a la cuenta fan de Gómez llamada "House of Sel".

"Bailey aparentemente me siguió y dejó de seguir"", escribió el usuario de Instagram.

Mientras que, "Hey te seguí por accidente, lo siento mucho!", fue la explicación de Baldwin a "House of Sel", quién rápidamente compartió la captura de pantalla en su cuenta junto al mensaje de que Baldwin le parecía dulce y tierna.

Aunque no está claro cómo se siente Baldwin con respecto a Gómez hoy, ella solía estar pendiente de lo que ocurría con la relación "Jelena", según lo mencionó en su cuenta de Twitter durante el año 2012.