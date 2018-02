Instagram: Salma Hayek asombra con este cambio de look en fiesta del BAFTA

La actriz mexicana Salma Hayek se dejó ver el último fin de semana en Londres, Reino Unido, para asistir a una gala previa con motivo del BAFTA 2018. Ella lució un nuevo look, tal y como se aprecia en Instagram.

La publicación Instagram de Salma Hayek muestra a la actriz con el cabello rubio. En enero último ella lo llevó en en color natural, negro, cuando asistió a la ceremonia de los Globos de Oro.

La actriz veracruzana asistió a la gala de nominados al BAFTA, donde coincidió con estrellas como Patrick Stewart, Sam Rockwell, Margot Robbie, Kate Mara, etc.

Al cierre de este artículo, la publicación de Salma Hayek en Instagram lleva más de 400.000 "me gusta".

El BAFTA es el mayor premio británico al cine. En esta ocasión destacan las nominaciones de películas como "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "The Shape of Water" y "Darkest Hour".