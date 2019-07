La tataranieta de Miguel Grau que se abre camino en Hollywood: conoce su inspiradora historia

Ximena Macarena Ruiz Grau es tataranieta del gran almirante Miguel Grau Seminario, máximo héroe de la Marina de Guerra y de la nación peruana en el Combate de Angamos. La actriz de 25 años vive orgullosa de sus raíces y de su imponente apellido, el que espera retumbe con fuerza en los Oscar, el día que cristalice uno de sus más grandes sueños: ganar una estatuilla a Mejor Actriz. Mientras tanto, se abre paso poco a poco en el competitivo mercado norteamericano.

"Soy la última tataranieta de Miguel Grau. He crecido admirando su nobleza y caballerosidad, es mi superhéroe de carne y hueso. Al llevar su apellido, siento que tengo la obligación de dejarlo bien en alto haciendo cosas grandes", señala Ximena Macarena como se le conoce artísticamente.

Ximena de niña y su abuelo Rafael Grau Price, nieto directo de Miguel Grau. Posan junto a la espada que utilizó Miguel Grau en el Combate de Angamos. (Foto: Difusión)

Tras culminar sus estudios de Administración en el Perú, Ximena decide arriesgarse para dar un cambio a su vida: convertirse en actriz.

Para lograrlo, se mudó a la ciudad de Los Ángeles y estudió actuación en la University of California at Los Angeles (UCLA), donde se graduó con honores. Además estudió improvisación e hizo su pasantía en The Groundlings Theatre, la academia más importante de comedia; cuna de actores de la talla de Will Farell, Melissa McCarthy, Lisa Kudrow, entre otros.

►Ximena Macarena, la peruana que destaca en serie de Amazon Prime



►Menudo: bioserie iniciará grabaciones y se transmitirá en Amazon Prime Videos



Ximena ha incursionado en videoclips con la youtuber indio-canadiense Lily Singh y los cantantes Desi Valentine, Daivo, Graciela Ortiz entre otros. También ha grabado diversos short films y ha formado parte de la serie criminalista "Extreme Measures", de Amazon Prime. Actualmente integra el elenco de actores de la serie “Life In Heels”, biopic que aborda la vida de la famosa empresaria mexicana Adriana Gallardo.

"Mi personaje en 'Life In Heels' se llama Ximena, como yo. Es una chica inocente, buena, que al darse cuenta que los demás se aprovechan de ella, va creciendo como mujer. Me gusta el papel porque me permite improvisar y revivir experiencias vividas. Siempre trato de que mis personajes tengan algo de mí", comenta la artista peruana.

-¿Cómo llegas a esta producción?

Audicionando a través de páginas web, estoy suscrita como a cuatro. Hay que ser perseverante, pues si tienes la suerte de que te llegue una propuesta para audicionar, debes competir para el papel como con 300 personas. Para este personaje tuve que hacer tres cásting frente a bastante gente, no fue sencillo.

-Hollywood suele encasillar a los latinos en personajes estereotipados que no necesariamente representan la realidad. ¿Cómo enfrentas esas limitaciones?

Lamentablemente es algo con que los latinos tenemos que convivir. Nos buscan papeles de terroristas o asesinos, cuando deberían mostrar cómo nuestra cultura lucha por cumplir un sueño, por salir adelante. Los latinos somos aguerridos, no nos damos por vencidos fácilmente, y eso debe resaltarse.

-¿Qué requisito debe cumplir un artista latino para obtener un papel en alguna producción estadounidense?

​Solo hay que atreverse a ser pequeño, tiene que ser humilde. Alguna vez actué de sombra para el videoclip de "The Highlights". Estaba cubierta de negro y era la sombra que cogía al artista y lo sacudía. En la industria estadounidense nadie te regala nada, los primeros años tuve que trabajar gratis, pagué derecho de piso.

Ximena Macarena participó de sombra en el videoclip de Desi Valentine -"The Highlights". (Video: YouTube)

-Te estás abriendo paso en uno de los mercados más difíciles y competitivos. ¿Hasta dónde esperas llegar?

Mi meta es hacer personajes que inspiren, interpretar a una mujer que lidere masas, que destaque en la ciencia o en la política, que represente la fuerza.

"SOY AMBICIOSA, SUEÑO EN GRANDE"



-¿Has actuado en Perú?

Solo hice teatro en el colegio, siempre tuve claro que iba a empezar mi carrera en Los Ángeles, soy ambiciosa, sueño en grande. En Perú estuve más enfocada al deporte, pertenecí a la selección peruana de básquet hasta los 21 años. Luego me dediqué a cumplir mis sueños porque si le pones ganas todo se puede (muestra el tatuaje que tiene en el brazo derecho).

-Tienes tatuada la frase "sí se puede". ¿Cuándo te lo hiciste?

El día que Perú clasificó al mundial (noviembre del 2017). Era un tatuaje que me lo quería hacer hace muchos años, porque el día que gane el Oscar a Mejor Actriz, lo voy a cambiar por "sí se pudo". También tengo otro en la espalda que dice "protagonista", porque soy la protagonista de mi vida y de los cambios que quiero dar.



Ximena posa con su madre María Inés Grau Umlauff frente a la cripta de Miguel Grau, en la Escuela Naval del Perú. (Foto: Difusión)

-¿Cuál ha sido la audición más frustrante que has experimentado?

Cuando audicioné para un cortometraje. Tuve que aprenderme seis páginas del guion, y el día del cásting, no me dejaron ni pronunciar mi nombre.

-Es decir, ¿para poder triunfar en Hollywood, primero hay que aprender a convivir con el rechazo?

En cierta forma, sí. Si yo no hubiese madurado al punto de amarme y saber quién soy, Hollywood me comería al 100%. Tienes que saber que cuando te dicen "no", no es por ti, es porque no tienes el perfil que buscan. Al principio no fue fácil para mí, me deprimí, empecé a comer bastante, engordé. Pero entendí que todo tiene su tiempo y que debo enfocarme en el para qué y no en el por qué de las cosas.

-¿El físico lo es todo en Hollywood?

No lo es todo. Si bien es cierto, hay un estereotipo que la gente quiere seguir de las típicas actrices flaquitas de Hollywood, yo no me estreso en bajar de peso. Estoy conforme y contenta con mi cuerpo.

-¿Crees en el factor suerte para lograr las cosas?

​Estoy avanzando de manera acelerada porque estudio, trabajo y estoy enfocada totalmente en lo que hago. No creo en la suerte, creo en el talento, en la preparación. Las personas se te cruzan porque tú las buscas, porque te ubicas en el lugar correcto.

-¿Tienes algún referente en actuación?

Soy muy fan de Meryl Streep, ella es la genia, la diosa. También sigo a artistas latinas que buscan personajes que las empoderen, como Karla Souza (actriz mexicana de "Nosotros, los Nobles "). Y la peruana que me encanta es Magdyel Ugaz, siempre me ha encantado, es muy versátil, me parece espectacular.

Magdyel Ugaz como 'Teresita' en "Al fondo hay sitio". (Video: YouTube)

EL DATO

Ximena Macarena planea hacer una webserie para YouTube con otros actores latinos. Se encuentra en la etapa de creación de guiones.