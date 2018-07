Día del maestro: Merlí y las razones que lo hacen el profe favorito de la TV

Merlí Bergeron es el profesor que muchos hubiéramos querido tener en la escuela. Sus métodos de enseñanza poco convencionales, su amor por la filosofía y la forma en cómo logra llamar la atención de todos sus alumnos son algunas de sus características. Hoy, en el Día del Maestro, repasamos qué enseñanzas nos ha dejado el 'profe' favorito de los 'millenials'.

La serie "Merlí" fue escrita por el dramaturgo catalán Héctor Lorenzo y protagonizada por Francesc Orellá. Tuvo éxito en España, pero al llegar a la plaforma Netflix, logró la fama mundial.

Merlí es un hombre divorciado que tiene apenas una relación con su hijo, Bruno, pero cuando viaja su exesposa a Italia debe hacerse cargo de él. Merlí se ve obligado, por falta de dinero, irse a vivir con su madre. Su vida toma un giro inesperado cuando entra como profesor de filosofía al colegio de su hijo.



Con métodos poco ortodoxos logra que sus alumnos reflexionen sobre su vida diaria mediante la filosofía. Les habla como si fuera su amigo, con respeto y de manera directa. Además, de reflexionar sobre el tema que motiva la clase, se tocan una diversidad de tópicos como las imposiciones de la sociedad, la sexualidad, el racismo y más.

"Merlí" está dirigida a un público adolescente, pero también es apta para adultos porque no es serie convencional que solo trata del amor juvenil. Aquí repasamos qué enseñanzas nos ha dejado Merlí:

1. Haz lo que amas

Merlí en varios capítulos ha dejado claro a sus alumnos que ya están grandes para pensar por sí mismos, y que no deben hacer lo que la sociedad les dice que hagan sino lo que realmente aman. "No dejen que nadie les imponga la manera de pensar. Ya son lo suficientemente grandes como para pensar en ustedes mismos", dijo Merlí.

2. No reprimas tus sentimientos

Merlí enseña a sus alumnos (y a sus papás) a no esconder lo que piensan y expresar sus sentimiento. "¿Sabes qué pasa? Hay una tendencia generalizada a no expresar lo que pensamos. ¡Yo me la salto! Es que la vida podría ser mucho más sencilla si no lo complicásemos todo. Hay personas, muchas personas, que se gustan y no se lo dicen nunca. ¿Por qué no reconoces que yo también te gusto?", afirmó.

3. Beneficio colectivo

​Otro punto que Merlí resalta en los capítulos es que las personas debemos pensar no solo en nosotros sino en el colectivo de gente que somos, y ayudar a quien lo necesite. "David Hume decía que vale más una mentira que sea beneficiosa para la sociedad, que no una verdad que la pueda perjudicar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el pensamiento solo es útil cuando tiene en cuenta los intereses de la gente", añadió.



"Merlí" se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. (Foto: Difusión)

4. El amor duele

Al ser "Merlí" una serie de adolescentes se han tocado temas como el primer amor, el primer amor no correspondido y el paso a nuevas relaciones. El profesor de filosofía aconseja a sus alumnos y les hace entender que no es el fin del mundo si no funciona una relación.

"Merlí" es una serie catalana que cuenta las aventuras de un profesor de filosofía poco convencional en una escuela secundaria. Logró fama mundial al ser transmitida por Netflix (Foto: Difusión)

5. Vive al máximo

El profesor de secundaria ha inculcado a sus alumnos a que sean felices usando como referencia a filósofos. "Para Aristóteles, la felicidad no es un estado, es una actividad. Solo al final de la vida puedes decir si has sido feliz o no. Si quieren ser felices, Aristóteles les dice que lo que tienen que hacer es trabajar en ello", dijo Merlí.

6. Valora tu privacidad

"Antes de hacerme un perfil en Facebook prefiero que se me defeque un perro encima. No me gusta, no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué es eso? ¡Veo mucho narcisismo! Todo el mundo subiendo fotos: "mira que vacaciones he hecho!", "¡mirad que hijo más guapo que tengo!". ¿Y a mi qué me importa? ¿En serio no tienen nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todo el mundo?", con esas palabras Merlí intenta hacer reflexionar a sus alumnos sobre su privacidad y lo mucho que muestran en las redes sociales.

7. No la homofobia

Cuando un alumno homosexual entra a la clase, algunos de los jóvenes se burlaron de él. Merlí indicó que no tolerará ningún tipo de discriminación en el aula. Este mensaje llega a los alumnos,

haciendo que los agresores admitan su error y pidan disculpas.

Y tú, ¿qué lecciones rescatarías de "Merlí"?