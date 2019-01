“El embarcadero”: tráiler, fecha de estreno en Movistar+, personajes y todo sobre la nueva serie de Álvaro Morte

Después del éxito de "La casa de papel", Álvaro Morte vuelve a trabajar con Álex Pina, esta vez en un thriller romántico llamado "El embarcadero", que está ambientado en la actualidad y que además es protagonizado por dos mujeres, Alejandra y Verónica, cuyos destinos se entrelazan tras la repentina muerte del hombre con el que compartían, por separado, su vida.

La producción original de Movistar+, en asociación con Atresmedia Studios y Vancouver Media, contará con dos temporadas de ocho episodios y 50 minutos de duración cada uno, los cuales se filmaron a lo largo de 2018 en escenarios naturales del Parque Nacional de La Albufera (Valencia).

"Queremos contar una historia de personajes, su viaje", dijo Esther Martínez, cocreadora de "El embarcadero", en una rueda de prensa a mediados de septiembre.

"He pasado años escribiendo personajes femeninos que no son solo mujeres, hacen otras cosas, tienen otros problemas. Pero en 'El embarcadero', las mujeres se comportan como mujeres, se sienten de una manera más profunda", agregó.

"El embarcadero" se estrena en enero de 2019 (Foto: Movistar) El embarcadero promete ser uno de los favoritos de la feria francesa Cannes Mipcom de este año (Foto: Movistar)

HISTORIA DE "EL EMBARCADERO"

"El embarcadero" se centra en dos mujeres totalmente opuestas, Alejandra y Verónica que, tras la muerte del hombre con el que ambas mantenían unas vidas paralelas, se ven obligadas a cruzar sus caminos.



Alejandra es una arquitecta muy metódica y perfeccionistas, hasta el punto de que roza lo obsesivo respecto al orden y la organización. Se trata de una mujer que, tanto a nivel personal como profesional, atraviesa su mejor momento, hasta que su marido Óscar muere. Verónica, por su parte, es una mujer de 35 años muy tranquila, un espíritu libre y salvaje que vive en una zona rural en el área de la Albufera.

Las vidas de estas dos personas se entrelazan cuando Alejandra decide encontrar la razón por la que Óscar se alejó de ella y se enamoró de una mujer tan diferente.

TRÁILER DE "EL EMBARCADERO"

Durante la la MIPCOM, la feria anual de contenidos de entretenimiento donde se venden los derechos de emisión de muchas series a otros países, se compartió el tráiler internacional de "El embarcadero".



Durante un conversatorio en Valencia, España, en el que El Comercio estuvo presente, Álvaro Morte cuestionó a su personaje. "A mí me resultó muy difícil entender cómo una persona puede querer a dos a la vez", indicó.



"Lo entendí cuando descubrí que no las quiere igual. Las quiere de forma equivalente, de distinta manera. Porque cada una le da algo diferente y no puede vivir sin alguna de esas partes", añadió en el conversatorio realizado en Spai Rambleta.

ACTORES Y PERSONAJES DE "EL EMBARCADERO "

Álvaro Morte interpreta a Óscar

Irene Arcos interpreta a Verónica

Valeria Alonso interpreta a Alejandra

Cecilia Roth interpreta a Blanca

Roberto Enriquez interpreta a Conrado

Marta Milans interpreta a Katia

Paco Manzanedo interpreta a Vicent

Miquel Fernández interpreta a Fran

Verónica Sánchez interpreta a Alejandra

Antonio Garrido interpreta a Big Boss

EQUIPO CREATIVO DE "EL EMBARCADERO "

Dirección: Jesús Colmenar

Creación: Álex Pina y Esther Martínez Lobato

Producción ejecutiva: Álex Pina

Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos son los protagonistas de "El embarcadero" (Foto: Movistar) Álvaro Morte, Verónica Sánchez e Irene Arcos son los protagonistas de El embarcadero (Foto: Movistar)

FECHA DE ESTRENO DE "EL EMBARCADERO"

La primera temporada de "El embarcadero", compuesta por 8 episodios, se estrenará el 18 de enero de 2019 a través de Movistar +.



La temporada será subida completa desde las 00:00 horas de España en Movistar+ para los clientes del canal de cable.



A Latinoamérica, "El embarcadero" llegará a Movistar Series el domingo 24 de febrero y también estará disponible a través de la app Movistar Play.