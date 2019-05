Evaluna Montaner: "Llevar el apellido de mi papá es una responsabilidad, no un peso"

Evaluna Montaner la tiene clara. La venezolana de 21 años entiende que para poder hacerse un nombre en la industria artística, ella deberá remarla bastante. Sobre todo, viniendo de una familia de artistas encabezada por Ricardo Montaner, el exitoso baladista argentino.

"Es lo que me enseñaron en mi casa. Y más si quiero llegarle a los talones a mi papá. Tener el apellido Montaner es una responsabilidad para mí, no tanto un peso. Él es un artista espectacular, yo quisiera tener una pizquita de todo su talento", explica la actriz, quien acaba de embarcarse en su primer papel protagónico para una producción internacional. Se trata de "Club 57", la nueva ficción juvenil de Nickelodeon.

"Club 57" sigue las aventuras de Eva (Evaluna Montaner) y su hermano Rubén, quienes accidentalmente se transportan al año 1957. Allí, ellos harán todo lo posible para volver a casa, hasta que Eva se enamora de JJ y decide quedarse en el pasado, desencadenando un efecto mariposa que cambia sus vidas para peor en vez de mejor.

La banda sonora de la serie, además, incluye 15 canciones originales compuestas por Ricardo Montaner, Mau y Ricky (hermanos de Evaluna), Camilo Echeverry (cantante colombiano y pareja de la artista) y la propia Evaluna Montaner.

¿Cuál fue el reto más grande de asumir tu primer papel protagónico?

​El cásting llegó a mí hace como 3 años, hice el piloto y, luego, tuve que esperar 2 años para poder empezar a grabar. [...] Lo más complicado quizás fue aprender a manejar tanto trabajo día a día. Uno se lo puede imaginar antes de empezar, pero recién lo vives cuando empiezas a grabar. Otra cosa importante es aprender a tener mucha disciplina: las líneas, utilizar tus tiempos libres. Esta serie me ha enseñado mucho.

Vienes de una familia llena de artistas. ¿En algún momento te imaginaste dedicándote a otra cosa? ¿Qué crees que estarías haciendo en la actualidad si no fuera la música o la actuación?

Cuando eres de una familia así, es muy difícil salirse de eso. Todos están involucrados en el mundo del entretenimiento. No sé si me veo trabajando en algo más, aunque yo estoy en la universidad y estudio psicología, lo disfruto mucho. No sé si lo escogería antes que el canto y la actuación, ambas me apasionan.



Pero, de hecho, la psicología también puede intervenir en tu carrera como actriz.

Sí, totalmente. La psicología ayuda mucho en la actuación, justamente en el desarrollo de los personajes. Eso me parece súper interesante, en la búsqueda.



"Club 57" sigue la misma línea que ya hemos visto en otros proyectos juveniles. ¿Por qué deberíamos ver esta ficción? ¿Qué de nuevo ofrece?

Uno no se puede guiar de lo que ha visto o consumido en el pasado. Las historias de amor siempre llaman la atención. Dentro del romance se pueden trabajar diferentes conceptos y géneros. Hablando específicamente de esta serie, creo que cada uno de los personajes se ha desarrollado con todo el corazón y se nota. La serie involucra el amor, la ciencia, la amistad y la familia. Es algo que nosotros vivimos día a día y es lindo ver la vida de uno reflejada en esta serie. Todos van a encontrar con quien identificarse. Siento que eso es lo que va a cautivar al público.



El elenco es bastante diverso, hay muchos rostros nuevos y todos son de diferentes nacionalidades.

Sí, creo que lo más 'cool' de esta serie fue el poder darle la oportunidad a tantas personas nuevas. Hay gente de Venezuela, Argentina, México, Chile, Italia. Fue bonito poder aprender algo de cada uno de ellos todos los días. La variedad en el equipo hizo que el proyecto salga así, tan increíble.



Eres una chica bastante creyente, lo transmites constantemente en redes sociales. ¿Cuál es tu posición respecto a todos los movimientos feministas de la actualidad?

Siempre me ha parecido chévere que la gente hable de lo que cree. Cuando nosotros estuvimos grabando la serie, me di cuenta de muchísimas cosas que hoy en día son permitidas, cosas que antes no sucedías [la serie está ambientada en los años 50]. El tema de las mujeres, por ejemplo, no había tanta revolución, recién tenemos nuestra propia voz. Soy muy pro del empoderamiento de la mujer, me encanta, trabajo para hacerlo. De hecho, estudié psicología para eso. Pero, también siento que hay extremos. No es necesario que las mujeres como de que alguna manera 'pisen' a los hombres para demostrar que son mejores. La igualdad es todo, hombre y mujer igual de empoderados y exitosos. Igualdad más que nada. Y en cuestión de creencias, así es como lo escribe Dios, él nos creo para que estemos uno al lado del otro. […] Es una gran responsabilidad llevar este tipo de serie a niños pequeños y espero que impacte de manera positiva.



