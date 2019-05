"Game of Thrones" 8x04 EN VIVO: hora y canal para ver el episodio | ONLINE

Daenerys Targaryen ganó la gran guerra, pero... ¿ganará la última guerra? Eso aún está por verse en "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), que este domingo 5 de abril lanza el cuarto episodio de su octava temporada.

►Game of Thrones: ¿quién es Harry Strickland y por qué es importante con "The Golden Company"?

►"Game of Thrones": ¿qué significa la profecía sobre Arya para la reina Cersei Lannister?

HORA PARA VER "GAME OF THRONES" 8X04 EN AMÉRICA

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA: HBO (SUBTITULADA), HBO 2 (DOBLADA AL ESPAÑOL)

En América Latina, lo nuevo de "Game of Thrones" podrá verse vía internet por la aplicación HBO GO, servicio que puede adquirirse de manera independiente al servicio del canal tradicional.

En Estados Unidos, si ya pagas el canal, tienes derecho a HBO GO. Si no lo tienes y solo quieres ver la serie en streaming, para eso existe la app de pago HBO Now.

EL ÚLTIMO ENEMIGO A VENCER

Tras la derrota al Rey de la Noche, Cersei Lannister (Lena Headey) pasa a ser el enemigo final de la serie. La reina decidió quedarse en la capital para que así Daenerys (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) agoten sus fuerzas.

Dany y Jon ganaron la guerra, pero el costo fue demasiado alto: todos los ejércitos que participaron en la Batalla de Winterfell perdieron a demasiados soldados. Ese fue el caso de los dothraki e inmaculados, ambos del bando de Daenerys.

PODEROSOS ALIADOS

En "Game of Thrones" Cersei no está sola, pues tiene como aliado a Euron Greyjoy (Pilou Asbæk), señor de las Islas de Hierro que aspira a convertirse en rey. Él obtuvo su título tras matar al padre de Theon, Balon Greyjoy.

Euron fue quien, a nombre de Cersei, contrató a la Compañía Dorada, grupo de mercenarios que siempre cumple sus contratos. Su líder es Harry Strickland.