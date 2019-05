Game of Thrones: ¿adónde se fue Drogon con Daenerys Targaryen?

Game of Thrones llegó a su fin con el capítulo “The Iron Thrones”. Luego de ocho años, la serie de HBO se despidió de todos sus fans con un tibio episodio que trató de resolver todos los cabos sueltos y dejó otros que fácilmente se contestarían con una nueva temporada, pero lamentablemente eso no sucederá. Una de las preguntas que quedó al aire fue: ¿adónde se fue Drogon con el cadáver de Daenerys Targaryen?

Después de generar toda una masacre en el capítulo anterior, Daenerys Targaryen al fin es declarada como la reina de los siete reinos y dejó en claro que ya no solo quería el trono de hierro, sino conquistar al mundo y “liberar” a cada persona que ha sido dominada por un tirano y lo irónico es que ella no se había dado cuenta que se convirtió en una.

Por otro lado, Jon Snow visita a Tyrion, quien se encuentra prisionero en una mazmorra, y tienen una conversación que se vuelve crucial para el destino de los siete reinos. El "diablillo", le dice que sabe la ama, y que él la ama también, pero que debe hacer algo antes que termine cometiendo más asesinatos.



"El amor es la muerte del deber", dice Jon Snow recordando las palabras que alguna vez le dijo el Maestre Aemon Targaryen durante su estadía en la Guardia de la noche. "El deber es la muerte del amor", replica Tyrion pidiéndole implícitamente que mate a Dany para evitar una masacre peor.



Dany está en la fortaleza roja y tiene su primer encuentro con el Trono de Hierro y antes de sentarse, se le acerca Jon Snow que le implora que tenga misericordia y perdone a Tyrion a lo que la reina responde que no hay misericordia en el mundo que quiere gobernar. Es aquí que Jon se da cuenta de que Tyrion tiene razón y al fin toma una dura decisión.



Daenerys le pide a Jon que se quede con ella y que reinen juntos el nuevo mundo que quiere construir. Jon Snow “acepta”, y le dice que siempre será su reina, y mientras la besa, la mata de un puñal en el corazón.



Mientras el último Targaryen llora la muerte de su amada, aparece Drogon, el último dragón que queda vivo y en vez de matar al asesino de su madre, quema el Trono de Hierro.



El gran animal se lleva a Daenerys en una de sus patas a un destino desconocido. Aparentemente Drogon nunca más se volvió a ver a lo que deja una pregunta al aire: ¿A dónde se fue?



¿A DÓNDE SE FUE EL DRAGÓN CON EL CADÁVER DE DAENERYS TARGARYEN?

Luego de todos los sucesos que se vivieron en King´s Landing, se eligió a un nuevo rey y fue a Bran the Broken y en una pequeña escena del nuevo consejo del rey se dicen algunas palabras sobre el dragón y donde estaría.



Bran pregunta si se ha sabido algo del dragón a lo que el Alto Maestre, Samwell Tarly, responde: “Lo vieron por última vez volando al este”. Bronn luego interrumpe y dice que mientras más lejos este es mejor. El rey decide que va a usar sus poderes de Cuervo de tres ojos para averiguar dónde está Drogon.



Esta interrogante de la trama no se resolvió porque nadie sabe a dónde se dirigió el dragón con el cadáver de Daenerys Targaryen, pero aquí algunas pistas.



Al este de Westeros, está el continente de Essos, donde Dany comenzó su viaje. Mientras Drogon pasó años de su vida en las Ciudades Libres de Essos, incluyendo Astapor, Qarth y por su puesto Meereen, es poco probable que regrese a cualquiera de esos lugares sin su madre para guiarlo.



En su lugar, probablemente llevó a su madre al lugar de nacimiento de los Targaryen: Valryria.



Antes que esta ciudad sea hogar de los hombres de piedra y que una catástrofe natural destruya todo este país, fue el hogar de una sociedad increíblemente poderosa en la cima de la cultura, magia y el poder militar. Las familias nobles de Valyria eran capaces de controlar y montar dragones, y los Targaryen eran una de esas familias reales.



Parece probable esta teoría, ya que los instintos innatos de Drogon son los que lo lleven a la tierra original de los dragones, ya que ellos no pertenecen a Westeros, ni a Meereen y mucho menos a otro país, por lo que sería buena opción volver a la tierra de Valyria para vivir en paz sus últimos años.



Con Jon condenado a vivir en la guardia de la noche sin opción a convertirse en padre, esto podría decir que él siendo el ultimo Targaryan no habrá otro hombre que pueda domesticar al último dragón vivo, así que Drogon vivirá libre por el resto de su vida en Valyria.