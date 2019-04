"Game of Thrones": Emilia Clarke y su mensaje para 'Jorah Mormont'

Sir Jorah Mormont, el fiel escudero de Daenerys Targaryan, protagonizó, sin duda, una de las escenas más emotivas del tercer capítulo de "Game of Thrones", temporada final.

[ALERTA DE SPOILERS: este artículo tiene información sobre al trama del capítulo 8x03 de "Juego de Tronos"]



Emilia Clarke dedicó un emotivo mensaje a Iain Glen, actor que dio vida a Jorah Mormont en “Game of Thrones”. (Foto: Captura de video)

En este episodio, el personaje interpretado por el actor Iain Glen perdió la vida al ser atacado por un grupo de Caminantes Blancos mientras defendía a Daenerys Targaryen cuando se desarrollaba la Batalla de Winterfell.

Jorah Mormont murió en los brazos de su amada khalessi, de quien siempre estuvo enamorado. La joven que aspira a ser la soberana de los Siete Reinos no pudo evitar romper en llanto al ver a quien ella consideraba su gran amigo fallecer ante sus ojos.

Pasada la emoción y la expectativa por la emisión de este episodio, Emilia Clarke, actriz que da vida a Daenerys Targaryen, compartió un emotivo mensaje dedicado a su compañero de reparto, cuyo personaje se despidió de la serie con la épica escena.

"Eres, simplemente, el mejor, mejor que todo el resto, mejor que cualquiera, cualquiera que haya conocido", escribió la actriz junto a una foto en la que aparece muy sonriente junto a Ian Glen.

La publicación que compartió Emilia Clarke en Instagram superó los 2 millones y medio de "Me gusta" en poco más de una hora y sus fanáticos no dejaron de lamentar que Jorah Mormont haya muerto y no vuelva a aparecer más en "Game of Thrones".