El actor mexicano Sergio Mayer comentó la recreación de los momentos íntimos que vivió su esposa, la actriz Issabela Camil, hace casi 30 años con Luis Miguel en el capítulo número 12 de "Luis Miguel, la serie".



Las candentes escenas entre los personajes Luis Miguel y Erika (Issabela Camil) se viralizaron en las redes sociales, y el actual esposo de la actriz, Sergio Mayer, fue víctima de bromas y memes. Ante ello, Mayer explicó su postura al programa mexicano Primera Mano sobre esta recreación que interpretó Camila Sodi: "Todos tenemos historia y todos vivimos algo, lo que sí es evidente es que seguimos viviendo en una sociedad machista y discriminatoria", indicó.



En la serie Issabela Camil es interpretada por Camila Sodi. (Foto: Netflix) difusión

"Los hombres lo ven de una manera a la defensiva, como el miedo que tiene cualquier hombre de ver a su pareja o de saber el pasado", agregó la ex pareja de Barbara Mori.

Durante la entrevista, le consultaron si demandaría a los productores de la serie de Netflix. "No, no estamos pensando ni nos interesa cómo ponen la imagen o lo que hagan. Lamentablemente en México no te perdonan el éxito, los mexicanos de repente somos así. Hoy en día estamos en una etapa tan hermosa, llevamos 14 años juntos, estamos felices de la vida y eso como que a la gente no le gusta", agregó.



El actor también fue consultado sobre la opinión que tiene acerca del nombre del disco "Romance" de Luis Miguel, el cual fue titulado en alusión a la relación que mantenía en ese entonces con Issabela. "Imagínate qué honor que te hagan un disco o que te lo dediquen todo o una canción. Qué interesante, a mí me parece que es un honor que te consideren así", agregó.