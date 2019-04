"The Walking Dead": ¿quién será el próximo líder de Hilltop en la temporada 10? The Walking Dead: ¿quién será el nuevo líder de Hilltop? | Tara se había convertido en líder de Hilltop, pero fue una de las víctimas de Alpha en el penúltimo episodio de la novena temporada de "The Walking Dead". Ahora Hilltop necesita más que nunca una mano líder a la que seguir

The Walking Dead: ¿quién será el nuevo líder de Hilltop en la temporada 10 tras muerte de Tara? (Foto: AMC)