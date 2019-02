"Vikings", temporada 6: fecha de estreno, tráiler y qué pasará al final de la serie histórica

Vikings, temporada 6 FINAL | La sexta temporada de "Vikings" será la última de la serie de History Channel. Después del brutal enfrentamiento entre Ivar (Alex Høgh Andersen) y Bjorn (Alexander Ludwig) por Kattegat, es claro que los próximo 20 episodios mostrarán el final definitivo de la disputa entre los hijos de Ragnar Lothbrok?

En ‘Ragnarok’ (5x20), durante la sangrienta batalla, Ivar ordena quemar vivos a Bjorn y a su ejército, y a pesar de los intentos del primogénito de Ragnar, el rey Harald (Peter Franzén) y Hvitserk (Marco Ilsø), Ivar se impone y hace retroceder a su hermano.

Sin embargo, cuando todo parece perdido para Bjorn, aparece Freydis (Alicia Agneson), quien decide traicionar a su esposo luego de que este matara a su hijo. Ella se encuentra con los derrotados y los guía por un pasaje secreto que construyó Ivar, y lo único que pide es ver a su esposo colgado de un árbol.

Después de darse cuenta de que ha perdido la guerra, Ivar encara a su mujer y cuande ella admite sin más su culpa, él deja caer sus muletas, la besa apasionadamente y la estrangula hasta la muerte mientras murmura: "Te quiero, Freydis".

Lagertha volvió a Kattegat para proclamar rey a su hijo Bjorn (Foto: Vikings / History Channel) History Channel

Finalmente, Bjorn es proclamado rey por Ubbe (Jordan Patrick Smith) y Lagertha (Katheryn Winnick). La guerra ha terminado, al menos por el momento, ya que Ivar consiguió escapar de Kattegat en la parte trasera de un carro.

TRAILER DE LA TEMPORADA 6 DE "VIKINGS"

Después del final de la quinta temporada de "Vikings", en el que Ivar (Alex Høgh Andersen) y Bjorn (Alexander Ludwig) se enfrentaron por Kattegat, History compartió un avance de la sexta y última entrega de la serie histórica.

El video de apenas unos segundo muestra que la guerra está lejos de terminarse y todos los protagonistas están preparados para el ataque. Mientras Lagertha (Katheryn Winnick) apoya a su hijo para que conserve el poder, Ivar dice: "desataremos nuestras fuerzas contra nuestros hermanos".

Además, se pueden ver las nuevas localidades donde se desarrollará la trama, Rusia es una de ellas, y posiblemente Grecia sea otra, ya que en el clip se aprecia lo que sería “fuego griego”.

En dicho avance escuchamos cómo Ivar habla sobre enfrentarse con todo su poder contra sus hermanos, y parece que le habla a alguno de ellos. ¿Volverá Hviterk a estar a su lado? Además, vemos cómo los vikingos llegan a Rusia, y cómo Lagertha (Katheryn Winnick) sigue desesperada tras perder en combate a su amante Heahmund (Jonathan Rhys Meyers)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA FINAL DE "VIKINGS"?

“Al comienzo de la sexta temporada de "Vikings" veremos que Bjorn se enfrenta de inmediato a grandes preguntas que no tienen respuestas fáciles. Si él hace un movimiento incorrecto o toma las decisiones equivocadas, puede haber resultados muy malos. Simplemente ser bien intencionado y esencialmente una buena persona, no es suficiente. Su bondad se pondrá a prueba cuando asuma mayores responsabilidades”, contó el productor ejecutivo de Michael Hirst a Variety.

Además, dijo que “a medida que avancemos en la temporada 6, es muy importante que los otros hijos de Ragnar Lothbrok se pongan a prueba. Todos ellos afirman haber heredado el manto de su padre. Ragnar Lothbrok es famoso en el mundo vikingo y famoso e importante para los vikingos, por lo que los hijos quieren ser tan famosos como su padre. Bjorn y Ubbe particularmente se adelantan para intentar jugar en ese manto. Ahora están en el centro del escenario con Ivar y es muy importante que lo estén”.

En cuanto al ‘Deshuesado’, dijo que en los nuevos episodios se profundizará en el personaje de Alex Høgh Andersen. “Hubo algunos comentarios de que Ivar es un poco bidimensional y que no le quedan secretos, o que no es tan interesante como lo era Ragnar. El hecho es que vamos a aprender mucho más sobre Ivar en la sexta temporada. Vamos a ver otros aspectos de su carácter y cosas que no esperábamos de él. Estoy muy satisfecho con la forma en que su personaje se profundiza y cambia. Todavía es Ivar y todavía es impredecible y está paralizado de muchas maneras. Pero sí vemos emerger estos otros aspectos en él. Claramente él no ha sido un gobernante muy exitoso. Sabemos los obstáculos que tuvo que superar para llegar a la posición que tiene. Cualquier cosa terrible que haga, de alguna manera nunca dejas de interesarte por él. O tener simpatía por él porque sigo recordándole a la gente de dónde vino. Es un lisiado y ha estado sufriendo todo el tiempo. Su padre lo dejó afuera para ser comido por lobos. No es que perdone a Ivar por lo que hace, pero sí entiendo muchas cosas que hace. Él es capaz de cambiar”.

“Hvitserk es un personaje increíble porque en cierta medida alude a la definición, mientras que los otros querían definirse como vikingos, grandes guerreros o figuras monumentales como los hijos del gran Ragnar. Hvitserk ha caído bastante por las grietas y es una persona muy sensible y con problemas. Lo más importante en su vida siempre ha sido por qué abandonó el barco. Por qué, cuando tuvo la opción de quedarse con Ubbe, el hermano del que parecía más querido y quién era el más generoso, por qué de repente decidió abandonar el barco y unirse a Ivar. Le preocupa, y al mismo tiempo deja perplejo a Ivar. Ambos llegan a sentir que los dioses quieren que uno de ellos mate al otro. Ellos están tratando de resolver eso. Esa trama sigue obsesionando a Hvitserk. Pero él crece. Crece más allá de la esperanza y la desesperación. Desarrolla una identidad que es muy madura y diferente y deja de ser una figura tan encantada. El proceso es fascinante pero sombrío, porque antes de eso tiene que hacer, y lo hace, lo diga o no, cosas terribles”, explicó Hirst.

¿Freydis está viva? (Foto: History) History

¿Qué sucederá con Lagertha ahora que volvió a Kattegat?



En una conversación con CinemaBlend, Michael Hirst bromeó sobre el futuro de Lagertha (Katheryn Winnick). “Ella inicialmente decide, después de que prácticamente vuelve de entre los muertos, que va a alejarse del poder, de la responsabilidad, de la fama. De hecho, hay una reunión al comienzo del primer episodio de la temporada 6 en la que los ganadores de la batalla por Kattegat deciden qué van a hacer y ella dice que se retirará, que ya ha hecho lo suficiente, que está cansada, que ella casi muere, que las personas que amaba están muertas. Y todo el mundo está un poco sorprendido por esto.”



“¿Podría Lagertha realmente volverse no histórico? ¿Podría realmente retirarse? Y ella lo intenta. Ella dice: 'Quiero volver a ser agricultora como cuando Ragnar y yo fuimos los primeros juntos. Fue entonces cuando fui más feliz, así que eso es lo que voy a hacer'. Así que ella intenta retirarse a una pequeña comunidad. Ella intenta volverse no histórica, pero por supuesto no funciona. Cuando eres tan famosa dentro de una sociedad como ella, no puedes retirarte, no puedes alejarte”, agregó.

PERSONAJES Y ACTORES

Aunque History no ha publicado la lista de actores que volverán para los próximos episodios, varias estrellas utilizaron las redes sociales para confirmar que regresarán para la final. Entre ellos Winnick, quien escribió: "Primer vistazo de #Lagertha en la temporada 6 ... #Vikings #alive"; Del mismo, Høgh Andersen compartió varias instantáneas del escenario de la última entrega.

Por otro lado, se sabe que se incluirá a un nuevo personaje llamado Erik el Rojo, un emblemático vikingo que descubrió Groenlandia, quien será interpretado por Eric Johnson. Debido a esta incorporación es posible que también se sume Leif Erikson, el hijo de Erik y quien visitó el continente americano 500 años antes que Cristóbal Colón.

Junto a ella está el actor ruso Danila Kozlovsky como la figura histórica Oleg de Novgorod, un príncipe vikingo que conquistó ciudades y que también fue conocido como Oleg el Profeta. Su papel alude a los nuevos episodios que se expanden más al este, ya que el Oleg de la vida real fue un varangiano que navegó por los ríos de Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 6 DE "VIKINGS"

La sexta temporada de "Vikings" tendrá 20 episodios y es probable que su primera mitad se estrene en noviembre de 2019 y la otra mitad en 2020.