YouTube: Jaime Bayly y sus dardos mediáticos contra Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez

Las declaraciones de Jaime Bayly en Miami sobre el frustrado atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendieron a muchos en Latinoamérica, sin embargo, a otros no tanto. Y es que el periodista peruano, conductor de la cadena Mega TV de Miami, nunca ocultó su oposición a los gobiernos de izquierda en la región sudamericana.

En esta nota recopilamos una serie de videos de YouTube que permiten recordar cada una de las expresiones del novelista en torno a los ex mandatarios Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro. Estos últimos dos ya fallecidos.

EVO MORALES: CUANDO LO LLAMÓ DEMAGOGO POR PEDIR SALIDA AL MAR

En uno de sus programas pasados en la televisión estadounidense Jaime Bayly dejó en claro que Chile no tiene la obligación de cederle mar a Bolivia, tal como este país lo ha solicitado ante la Corte de La Haya. Al fundamentar su posición, el novelista peruano no escatimó adjetivos contra el aún mandatario boliviano.

"Evo Morales está un poco cabreado porque quiere Chile no le da salida al mar. Evo, Chile no te va a dar salida al mar ni en este siglo, ni en el otro, ni el que viene. No te va a dar salida al mar incluso cuando el mar se haya tragado todo el continente americano porque se han derretido los glaciares. Así que no pidas algo que no te darán", manifestó en el año 2009, según registra este clip de YouTube.

Para Jaime Bayly, sin bien Bolivia perdió su salida al mar en una guerra, fue "ese país el que declaró la guerra a su vecino, para ser luego aplastado". Por lo mismo, Evo Morales "cae en la demagogia" al solicitar algo sin sustento.

CUANDO CRITICÓ A CORREA POR LAMENTAR MUERTE DE FIDEL

Tras la muerte de Fidel Castro, el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa lamentó el deceso y elogió su legado. "Cuba es experta en darnos cátedra en soberanía y dignidad. Y gran parte de aquello es gracias a su eterno comandante Fidel Castro", dijo alguna vez el ex mandatario. Jaime Bayly no se calló nada y lo mandó "a llorar".

"Esto es una bobería más del 'Chayanne ecuatoriano' Rafael Correa. Porque es guapito y podría ser protagonista de un 'culebrón' de Teleamazonas. Él se ufana de haber sido amigo de Fidel Castro y de Hugo Chávez (...) esto es increíble. Él es un huérfano que ha perdido a su padre, al faro que iluminaba su sendero. Está perdido y no sabe qué hacer", arremetió Jaime Bayly en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

LO QUE DIJO TRAS LA MUERTE DE HUGO CHÁVEZ

En marzo de 2013 Jaime Bayly pronunció un extenso monólogo sobre el deceso de Hugo Chávez Fraías. El periodista peruano dejó en claro que "no lloraría la muerte de alguien que le ha hecho tanto daño a Venezuela".

"Nosotros que le hemos dado una batalla tenaz a Chávez desde el comienzo pensábamos que había que liberar a Venezuela de esa sombra opresiva, de ese caudillo mandón", indicó el autor de "Pecho Frío", quien cuestionó con dureza la decisión de Hugo Chávez de postular a la reelección pese a que sabía que moriría en corto tiempo.

"Aquí lo dijimos siempre y desoímos las sugerencias de que esto era un montaje y era una patraña. Acá dijimos siempre que sí estaba enfermo y que se estaba muriendo. Un hombre agonizando debía dar un paso al costado y Chávez no lo hizo. Esas elecciones no tendrían que haber sido adelantadas y algún representante a su partido debió haberlo acompañado en esas elecciones que para mí fueron trampeadas", señaló.

TAMBIÉN CRITICÓ A FIDEL CASTRO Y AL 'CHE' GUEVARA

YouTube es un archivo interminable de videos de diversos años y grabados en mútliples países. Las grabaciones permiten ver cómo Jaime Bayly también se refirió de forma crítica sobre Fidel Castro e inclusive acerca del Che Guevara, símbolos de la izquierda en esta parte del continente.

"Yo sí me alegro ante la muerte de un ser tan inhumano como Fidel Castro. Cuando se muere un dictador tan cruel y repugnante que sembró el dolor en millones de habitantes uno siente que el aire se refresca un poco. Así que para mí esto es una gran noticia", declaró en MEGA TV, según puede verse en el clip de YouTube.

Aquella vez el novelista hizo votos para que Raúl Castro extrañe tanto a su hermano Fidel que termine "acompañándolo muy pronto".

En la parte final de esta nota colocamos un video en el que Jaime Bayly enfila críticas contra el Che Guevara.

"Vargas Llosa ha explicado muy bien en muchos ensayos que es posible soñar con el paraíso en las artes. Ahí un soñador puede aspirar al paraíso, pero en el mundo de la política, los que realmente quieren implantar rápida y brutalmente un paraíso, lo único que traen es una larga y brutal pesadilla", señaló en Mega TV.

LO QUE PASÓ

Jaime Bayly reveló el lunes haber estado al tanto del intento de atentado contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Según dijo, se reunió con 'sus fuentes', quienes le informaron intentarían matar al líder chavista el sábado 4 de agosto en Caracas.

Jaime Bayly: "Tengo contactos en La Casa Blanca y me aseguran que Trump no va a intervenir a Venezuela".



pic.twitter.com/xixq5iJmOR — ChacaoToday ® (@ChacaoToday) 8 de agosto de 2018

"Yo pensé que estaban fanfarroneando, pero ocurrió. Así que a mis amigos, si necesitan un dron más, avísenme", señaló frente a cámaras en su programa de Mega TV.