5 consejos para enfrentar largas horas de viaje

Cuidado con lo que comes. No puedes comer cualquier cosa, y llevar tu propia comida puede ser inadecuado y algunos servicios no lo permiten. Debes comer bien y con mucha precaución, pues un dolor estomacal o indigestión durante un viaje puede ser una pesadilla. Descarta las comidas grasas y opta por frutas y cosas que puedas digerir con tranquilidad. (Foto: Shutterstock)