Lo último
Premios Luces 2026:
conoce a los nominados
Sheput llama "traidor" a Martín Vizcarra
videos
>
elcomercio
/ Elucidario
Provee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
Juan Sheput llama “traidor” a Martín Vizcarra
La tensión se acrecentó en las últimas horas luego de que Donald Trump afirmara que la flota de su país está lista para cumplir su misión en Irán, tal como ocurrió hace unas semanas en Venezuela.
España: tren involucrado en tragedia ferroviaria cumplía con mantenimiento completo
Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump
Trump acusa a Maduro de torturas y matanzas
Nicolás Maduro llega a Nueva York para comparecer por primera vez ante la justicia estadounidense
PAÍS + Videos
Motociclista fallece tras violento accidente en el Rímac
Callao: incendio destruye varios buses de transporte informal en cochera
Retroexcavadora pierde el control y provoca daños materiales en Villa María del Triunfo
Celulares podrían ser vetados en aulas: Minedu evalúa propuesta de reglamento
ENTRETENIMIENTO + Videos
La Tinka del 4 de febrero: descubre quiénes fueron los afortunados ganadores
Jesús Barcos celebra el cumpleaños de Melissa Klug y confirma su reconciliación
Xiomy Kanashiro revela cómo fue el apoyo de Jefferson Farfán en la venta de ropa por Tik Tok
Xiomy Kanashiro enfrenta difícil momento tras la pérdida de su mascota
DEPORTES + Videos
Carrillo celebra título en Brasil, Gallese se luce en Colombia y Quispe pierde gol hecho en Australia
De Robinho a Dani Alves: futbolistas acusados de abuso sexual y sus distintos finales
Alianza Lima: Zambrano, Trauco y Peña habrían dejado entrenamiento en Matute
‘U’ vs Melgar: resultado de duelo previo a inicio de temporada 2026
CIENCIA + Videos
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VIDA + Videos
Conoce los 4 tipos de quemaduras
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
TRAILERS + Videos
Caos y poder: “En el barro” estrena su segunda temporada este 13 de febrero en Netflix
“La celda de los milagros” llega a Netflix con un relato de injusticia y resistencia
Peaky Blinders: “El hombre inmortal” llega a Netflix con una historia en medio de la guerra
Segunda temporada de ONE PIECE: descubre lo que viene en Netflix
HISTORIAS + Videos
Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
