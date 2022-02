El polémico modelo español Fabio Agostini volvió a ‘Esto es Guerra’ y a quien no le gustó tanto su ingreso fue al brasileño Rafael Cardozo, quien no solo le adelantó a Fabio que le ganaría en las competencias, además lo retó a subir al ring de box, como era de esperarse, el español no se iba a correr y aceptó el reto en un ring de box contra el futuro esposo de cachaza. (Fuente: América TV