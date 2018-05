'McQueen': el documental de moda que no puedes perderte

Alexander McQueen ha sido catalogado como uno de los diseñadores más creativos y originales de las últimas décadas. "Es el Saint Laurent del siglo XXI", afirmaba la también desaparecida editora de moda inglesa Isabella Blow a los medios.

Para Alexander McQueen, las colecciones que diseñaba iban más allá de la creación de piezas vanguardistas. El objetivo de ellas era despertar y descubrir nuevas emociones en sus espectadores: "Si te vas sin emocionarte no he hecho bien mi trabajo. No quiero que sea como una comida de domingo. Quiero que salgas sintiendo rechazo o euforia, pero que sea una emoción”.

Alexander McQueen fue fichado por la casa de modas Givenchy cuando tenía solo 27 años. Anualmente, el diseñador creaba alrededor de 14 colecciones. (Foto: Difusión)

Inspirados en su exótico mundo, los estudios Lionsgate se encargaron de producir el documental inspirado en la carrera y vida del diseñador, desde una niñez de origen humilde hasta una juventud repleta de adicciones y altibajos. Sin embargo, el film no deja de retratar a Alexander McQueen como el hombre que supo usar su dolor para ejemplificarlo en obras de arte colmadas de belleza.

El documental repasa sus cinco colecciones más inolvidables, como la vez en la que sorprendió al 'front row' de su show con robots disparando pintura sobre un vestido en una base giratoria. La creatividad sin límites de Alexander McQueen sorprende a miles aún después de su muerte, por ser aquel diseñador que alcanzó la cúspide de la moda sin perder su esencia.

Alexander McQueen descendía de una familia humilde y costeaba las telas para sus colecciones con el subsidio del paro. (Foto: Difusión)

Es así como 'McQueen', el documental, no se trata netamente de la marca, sino más bien del diseñador que aún vive detrás de ella. Un film que sin caer en sensacionalismos, relata los ángeles y demonios que llevaron a la gloria al desaparecido Alexander McQueen.