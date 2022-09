Los beneficios de la esterilización de mascotas son innumerables. Sin embargo, a menudo no se habla lo suficiente de lo que ocurre después de la operación: es decir, de los cuidados que se deben tener en casa para asegurarnos de que una mascota pueda curarse lo antes posible.

En ese contexto, el veterinario Francisco Bryce es un experto en la materia: desde hace más de 10 años, está a cargo del Hospital Veterinario Oasis del Sur, en donde el 70 % de su trabajo se enfoca en la esterilización y castración de mascotas.

¿Qué dieta debemos darle a un perro durante el postoperatorio?





El veterinario Francisco Bryce se estableció en Villa El Salvador hace más 10 años para poder atender casos sociales. (Foto: Juan Ponce)

Los perros pueden comer una dieta regular sin ningún problema. Sin embargo, si a la mascota se le enlentece la digestión, se le puede dar una dieta de caldo, arroz y zanahoria.

Después del procedimiento, los perros pueden tomar agua a las dos o tres horas (poca cantidad) y comer a las cuatro o cinco horas (poca cantidad).

¿Recomiendas comprar una faja quirúrgica o se puede hacer una en casa?





En la mayoría de casos, las incisiones de esterilizaciones son pequeñas y no es necesario la faja. Nosotros no usamos y, en realidad, no tenemos problemas con las suturas.

En caso de usar faja, se debe revisar la evolución de la herida quirúrgica. Algunas veces nos confiamos y dejamos la herida sin revisar por días y esta puede infectarse o inflamarse.

Después de la esterilización, ¿cuánto tiempo debe pasar para que un perro siga su rutina normal?





Después de la esterilización, lo recomendable es mantener a las mascotas en un ambiente tranquilo, cálido y con luz tenue.

En la primera semana hay que evitar que corran y salten, a pesar de que algunas veces sea difícil.

Además, hay que tener en cuenta que, a partir del día de la cirugía, deben pasar aproximadamente dos semanas para el retiro de puntos y, según la indicación del médico, la mascota recién podrá retomar su actividad normal.

¿Qué tipo de medicación es la más importante durante este periodo?





“En ambos sexos, el cuidado postoperatorio es similar”, enfatiza el veterinario Francisco Bryce.

Es indispensable la toma de analgésicos, antiinflamatorios y antibacterianos (según indicación del médico). La toma de medicinas es importante porque sino se puede inflamar y/o infectar la herida.

Ojo, es muy importante no aplicar ningún tipo de pintura o loción desinfectante sobre la herida quirúrgica. Este es un error muy común que complica la cicatrización.

