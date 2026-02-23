WUF derriba mitos: la esterilización que salva vidas y cambia destinos

Escucha la noticia
En el Perú, miles de animales enfrentan abandono y reproducción no planificada. Sin embargo, aún persisten mitos que generan temor o dudas en las familias. Hoy, desde WUF, abordamos las principales creencias y lo que realmente dice la evidencia científica.
Traemos unos mitos y verdades sobre el tema para aprender más sobre el tema:
Mito 1: “Debe tener al menos una camada antes de esterilizar”
Falso.
No existe evidencia científica que demuestre que tener una camada aporte beneficios físicos o emocionales al animal.
La American Veterinary Medical Association señala que esterilizar antes del primer celo reduce significativamente el riesgo de tumores mamarios en hembras y previene infecciones uterinas graves como la piometra.
Mito 2: “Cambiará su personalidad”
Falso.
La esterilización no altera la esencia del animal. Puede reducir conductas asociadas al celo, como marcaje territorial, fugas o agresividad hormonal, pero no cambia su carácter, energía ni capacidad de afecto.
Según la World Organisation for Animal Health (WOAH), la esterilización contribuye a una convivencia más estable sin afectar el bienestar emocional del animal.
Mito 3: “Es cruel o doloroso”
Falso.
Se trata de un procedimiento quirúrgico seguro cuando es realizado por un médico veterinario y con protocolos adecuados de anestesia y analgesia. La recuperación suele ser rápida y controlada.
La organización internacional Humane World for Animals (antes Humane Society International) destaca que la esterilización es la herramienta más eficaz y humanitaria para controlar la sobrepoblación animal y reducir el sufrimiento en las calles.
Verdad: ayuda a reducir el abandono
Cada camada no planificada incrementa el número de perros y gatos en situación de calle o en albergues. Esterilizar es una medida preventiva que impacta directamente en la reducción del abandono y la sobrepoblación.
Especialistas alrededor del mundo refuerzan el mensaje: prevenir es más humano que enfrentar las consecuencias del abandono.
Menos abandono, más oportunidades
En el Perú y en muchos países de América Latina, la sobrepoblación de perros y gatos es una problemática constante. Según la organización internacional Humane World for Animals (antes Humane Society International), la esterilización masiva es la estrategia más eficaz y humanitaria para reducir el abandono y el sufrimiento animal.
Cada camada no planificada incrementa el número de animales en situación de calle o en albergues. Esterilizar no solo evita nacimientos no deseados, sino que también reduce conductas asociadas al celo, disminuye el riesgo de fugas y contribuye a una convivencia más armoniosa.
Adoptar también es parte de la solución
En este contexto, la adopción responsable cobra aún más relevancia. En WUF, cientos de perros y gatos rescatados esperan encontrar una familia definitiva. Muchos de ellos ya han sido esterilizados como parte de su proceso de recuperación y preparación para el hogar.
Adoptar no solo transforma la vida del animal, también la de quien abre las puertas de su casa y su corazón. Además, al optar por la adopción, se rompe el ciclo de la compra informal y se contribuye activamente a reducir la sobrepoblación.
Esterilizar es amar
Aún existen mitos alrededor de la esterilización: que cambia su personalidad, que “deben tener al menos una camada” o que es cruel. La evidencia científica demuestra lo contrario. Esterilizar es una decisión preventiva, responsable y profundamente amorosa.
En el Día Mundial de la Esterilización Animal, el mensaje es claro: si quieres cuidar de verdad a tu mejor amigo, infórmate, conversa con tu médico veterinario y no tengas miedo. Al esterilizarlo estás protegiendo su salud, previniendo enfermedades y ayudando a que menos perros y gatos sufran abandono.
Amar a un perrito también significa tomar decisiones que lo cuiden hoy y en el futuro. Y cuando estás listo para dar ese amor responsable, puedes dar un paso más: abrir tu hogar a quien más lo necesita.
Si deseas sumar amor a tu vida, visita www.wuf.pe/adoptawuf y conoce a ese nuevo mejor amigo que espera una oportunidad. Muchos de ellos ya están esterilizados y listos para comenzar una historia contigo basada en cuidado, compromiso y cariño.
Desde WUF, compartimos que amar también es prevenir y adoptar es el comienzo de todo.