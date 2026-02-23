WUF derriba mitos: la esterilización que salva vidas y cambia destinos

En el Perú, miles de animales enfrentan abandono y reproducción no planificada. Sin embargo, aún persisten mitos que generan temor o dudas en las familias. Hoy, desde WUF, abordamos las principales creencias y lo que realmente dice la evidencia científica.

Traemos unos mitos y verdades sobre el tema para aprender más sobre el tema:

Mito 1: “Debe tener al menos una camada antes de esterilizar”

Falso.

No existe evidencia científica que demuestre que tener una camada aporte beneficios físicos o emocionales al animal.

La American Veterinary Medical Association señala que esterilizar antes del primer celo reduce significativamente el riesgo de tumores mamarios en hembras y previene infecciones uterinas graves como la piometra.

Mito 2: “Cambiará su personalidad”

Falso.

La esterilización no altera la esencia del animal. Puede reducir conductas asociadas al celo, como marcaje territorial, fugas o agresividad hormonal, pero no cambia su carácter, energía ni capacidad de afecto.

Según la World Organisation for Animal Health (WOAH), la esterilización contribuye a una convivencia más estable sin afectar el bienestar emocional del animal.

Mito 3: “Es cruel o doloroso”

Falso.

Se trata de un procedimiento quirúrgico seguro cuando es realizado por un médico veterinario y con protocolos adecuados de anestesia y analgesia. La recuperación suele ser rápida y controlada.

La organización internacional Humane World for Animals (antes Humane Society International) destaca que la esterilización es la herramienta más eficaz y humanitaria para controlar la sobrepoblación animal y reducir el sufrimiento en las calles.

Verdad: ayuda a reducir el abandono

Cada camada no planificada incrementa el número de perros y gatos en situación de calle o en albergues. Esterilizar es una medida preventiva que impacta directamente en la reducción del abandono y la sobrepoblación.

Especialistas alrededor del mundo refuerzan el mensaje: prevenir es más humano que enfrentar las consecuencias del abandono.

Después del procedimiento, lo más importante es sentirse protegido. (Imagen generada por IA)

Menos abandono, más oportunidades

En el Perú y en muchos países de América Latina, la sobrepoblación de perros y gatos es una problemática constante. Según la organización internacional Humane World for Animals (antes Humane Society International), la esterilización masiva es la estrategia más eficaz y humanitaria para reducir el abandono y el sufrimiento animal.

Cada camada no planificada incrementa el número de animales en situación de calle o en albergues. Esterilizar no solo evita nacimientos no deseados, sino que también reduce conductas asociadas al celo, disminuye el riesgo de fugas y contribuye a una convivencia más armoniosa.

Menos abandono es posible cuando informarse se convierte en prioridad. (Imagen generada por IA)

Adoptar también es parte de la solución

En este contexto, la adopción responsable cobra aún más relevancia. En WUF, cientos de perros y gatos rescatados esperan encontrar una familia definitiva. Muchos de ellos ya han sido esterilizados como parte de su proceso de recuperación y preparación para el hogar.

Adoptar no solo transforma la vida del animal, también la de quien abre las puertas de su casa y su corazón. Además, al optar por la adopción, se rompe el ciclo de la compra informal y se contribuye activamente a reducir la sobrepoblación.

Esterilizar es amar

Aún existen mitos alrededor de la esterilización: que cambia su personalidad, que “deben tener al menos una camada” o que es cruel. La evidencia científica demuestra lo contrario. Esterilizar es una decisión preventiva, responsable y profundamente amorosa.

En el Día Mundial de la Esterilización Animal, el mensaje es claro: si quieres cuidar de verdad a tu mejor amigo, infórmate, conversa con tu médico veterinario y no tengas miedo. Al esterilizarlo estás protegiendo su salud, previniendo enfermedades y ayudando a que menos perros y gatos sufran abandono.

Amar a un perrito también significa tomar decisiones que lo cuiden hoy y en el futuro. Y cuando estás listo para dar ese amor responsable, puedes dar un paso más: abrir tu hogar a quien más lo necesita.

Si deseas sumar amor a tu vida, visita www.wuf.pe/adoptawuf y conoce a ese nuevo mejor amigo que espera una oportunidad. Muchos de ellos ya están esterilizados y listos para comenzar una historia contigo basada en cuidado, compromiso y cariño.