¿Por qué aumentan estos parásitos en verano?

Las pulgas y las garrapatas prosperan en climas cálidos y húmedos, características típicas de los meses de verano. En estas condiciones, su ciclo de vida se acelera, lo que significa que pueden reproducirse con rapidez y multiplicarse antes de que nos demos cuenta.

Señales de alerta: ¿cómo saber si están presentes?

Antes de entrar en soluciones, es útil conocer las señales que pueden indicar que algo está pasando:

Rascado excesivo, lamido o mordisqueo constante.

Piel enrojecida, irritada o con costras.

Puntos negros en el pelaje (posibles “excrementos” de pulga).

Garrapatas visibles adheridas a la piel.

Si notas alguno de estos signos, es momento de actuar con cariño y prontitud.

Prevención veterinaria: estrategias que sí funcionan

Consulta y plan con tu veterinario

Uno de los primeros pasos siempre debe ser hablar con un profesional. Un veterinario puede recomendar el mejor tratamiento preventivo para tu mascota según su edad, tamaño y estilo de vida, desde pipetas hasta pastillas y collares especializados.

Tip: Muchos productos combinan prevención de pulgas y garrapatas, y su uso correcto es clave para mantenerlos protegidos.

El seguimiento profesional permite anticiparse a riesgos y fortalecer el bienestar integral de perros y gatos. (Imagen generada por IA)

Revisión frecuente después de paseos

Después de un paseo por áreas verdes o boscosas, tómate un momento para revisar a tu amigo peludo con cuidado. Revisa zonas escondidas como:

Detrás de las orejas

Bajo el cuello

Entre los dedos de las patas

Una inspección minuciosa puede ayudarte a detectar parásitos antes de que se conviertan en un problema mayor.

Mantén limpio el entorno

Las pulgas no solo viven en el pelaje de tu mascota: pueden esconderse en tu casa y jardín también.

Algunas recomendaciones efectivas:

Aspirar con frecuencia alfombras y muebles donde duerme tu mascota.

Lavar su cama, mantas y juguetes regularmente.

Mantener el césped corto y las áreas exteriores ordenadas.

Proteger también es amar

Adoptar una mascota es una de las decisiones más amorosas que podemos tomar. Y empezar una vida juntos incluye protegerlos desde el primer día , especialmente en verano, cuando pulgas y garrapatas están más activos.

Si estás pensando en llevar a casa a un nuevo amigo o ya lo hiciste recientemente, incluir una rutina preventiva veterinaria desde el inicio no solo protege su salud, sino que te ayuda a construir un vínculo de confianza y bienestar. Un plan responsable, que incluye vacunas, desparasitaciones y controles periódicos, asegura que cada paseo, juego y siesta al sol sea una experiencia feliz y saludable para ambos.

