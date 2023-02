El complejo B, tienen una gran cantidad de beneficios, sobre todo para los glúteos. Este tiene un suplemento que cuenta con un papel sumamente relevante en el crecimiento corporal, por lo tanto, puede hacer que varios músculos del cuerpo se agranden, como los glúteos.

No obstante, los productos no son mágicos, el complejo B como tal no ayuda a aumentar los glúteos, ya que es un componente anabólico que no da como resultado la modificación del cuerpo por sí solo; esto debe ser acompañado con otras medidas y su ingesta debe ser moderada.

¿Qué alimentos contienen complejo B para los glúteos?

El complejo B contiene vitamina B9, la cual es beneficiosa para el desarrollo de los fetos durante el embarazo, pero no deja de ser necesaria incluso cuando ya somos adultos, ya que esta contiene folato.

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos resalta la importancia del folato, puesto que es más vital de lo que se conoce. Además, precisa que este componente es imprescindible para la formación del ADN y el material genético.

La vitamina B9 o ácido fólico es uno de los nutrientes que se pueden obtener mediante la alimentación y puede ser de consumo diario, como por ejemplo en:

Los vegetales de hoja verde.

Semillas y cereales.

Proteínas de origen animal como el hígado.

como el hígado. Frutas como la naranja.

como la naranja. Frutos secos como el maní.

Cabe mencionar que hay diferentes maneras de consumir esta vitamina y otra es mediante suplementos dietéticos, los cuales refuerzan los niveles de este nutriente y complementan una alimentación balanceada.

Antes de agregar cualquier suplemento a nuestra rutina, es recomendable visitar a un especialista en salud para que indique si es la mejor opción realizar este cambio. En ciertas personas, como las mujeres que se encuentran en gestación o en los que les cuesta absorber nutrientes, requieran cantidades extra de complejo B, pero el único que puede medicarlo es un especialista.