Ricardo Fernández, managing partner de Amrop, dialogó con El Comercio sobre el tipo de demanda de perfiles C-Level. Asimismo, sostuvo que una de las principales características que observan es el manejo gerencial frente a la incertidumbre. El ejecutivo añadió que hay una mayor demanda en el cambio de perfiles de CFO y CEO.

¿Cuáles son los principales pedidos que se presentan por parte de la demanda está interesada en tener profesionales y ejecutivos C-Level?

Hay motivadores relacionados con la situación global y motivadores que tienen que ver con el Perú en particular. Los motivadores o las fuerzas que llevan a la evolución de los perfiles C-Level a nivel mundial tienen que ver con la digitalización, la inteligencia artificial y el advenimiento de cada vez más ejecutivos de generaciones, ‘millennials’ y generación Z, con la nueva manera de gestionar equipos híbridos, no solamente locales, sino remotos.

Todas estas variables pasa en todas partes, no solo en el Perú. Ese es el primer factor que hace que el perfil del C-Level y de los gerentes generales evolucionen.

Adicionalmente, en Perú hay una de fuga de talentos. Hay un tema de crisis, que creo que hay un poco más de optimismo para el próximo año, pero que alentó la economía en el 2023 y en el 2024. Aterrizando en Perú, la combinación de necesitar ejecutivos con este chip digital, de manejo del cambio y de manejar diversas generaciones se ve un poco complicado desde el lado de la demanda, porque en la oferta de estos ejecutivos, muchos de ellos se han ido. Hemos tenido una pequeña fuga de talentos de algunas personas que han partido.

¿Es pequeña esta fuga en el 2024 o en el 2023?

No en los que están ahora. Usualmente, en economías como la nuestra, recibimos de las nuevas generaciones a ejecutivos listos a tomar las nuevas posiciones. Esta gente joven es la que está decidiendo si se queda acá a apostar por el país, estos ‘high potentials’. No todos están apostando por crecer en empresas peruanas, sino que están yéndose a España, a Estados Unidos, a otros sitios.

¿Esto es por una propuesta más atractiva que la peruana?

Y por incertidumbre. La moneda común acá es la incertidumbre. Tú no sabes con tres meses de anticipación cuál va a ser el siguiente gobierno. Es una opinión personal, pero basada en muchas conversaciones con ejecutivos. De hecho, una de las características principales que uno ve en los líderes que necesitamos es cómo gerenciar con la incertidumbre, cómo gerenciar cuando no sabes por dónde viene la mano.

Eso es un tema también de habilidades blandas. ¿Qué tanto se ve esta característica en los perfiles de los ejecutivos?

Más que nunca, porque hay algunas tareas que son más repetitivas o que puedes meter en procesos donde cada vez la inteligencia artificial entra a jugar un rol. Entonces, los líderes que marcan la diferencia tienen un apoyo tecnológico súper fuerte y es mucho más importante el set de habilidades blandas para marcar diferencia frente a otros líderes.

Escuché hace muy poco que no es la inteligencia artificial la que te va a quitar el trabajo, sino aquellos que aprovechan mejor la inteligencia artificial.

¿Entonces no necesariamente el saber, sino el ser receptivo al cambio?

Y poder utilizarlo. Cuando la utilizas, empiezas a ocupar el foco de tus acciones basado en habilidades blandas. Habilidades blandas de ser una persona empática, porque para gerenciar a la gente que tienes a tu cargo y que no la tiene cerca, muchas veces híbrido, tienes que ponerte en sus zapatos. Inclusive con la distancia, manejar el cambio, la mentalidad digital, son cosas que se repiten y casi como una letanía, pero no son una letanía, es una realidad. Si no tienes estas habilidades, vas a fracasar miserablemente como líder.

Sobre Amrop, ¿cómo avanza la demanda por secciones de consultorías y de ‘executive search’?

Hay mucha demanda hoy día en estas nuevas capacidades. Hay mucha demanda en cambio de perfil. Es decir, si no hay mucha en nuevas inversiones, sí mucho de que se quiere cambiar el perfil del CFO o el CEO porque se necesita a alguien que camine mejor con los tiempos que hoy día nos gobiernan.

¿Esto es en sectores diversos o es en un sector en el que se cargue más?

Es multisector. Hay algunos que tienen más movilidad como el sector financiero, que son más robustos y tienen mucho movimiento. Pero todo lo que tenga que ver con ‘e-commerce’, con multicanalidad, donde el componente digital afecta mucho, son los que más activos están.

Al cierre del año, ¿qué resultados esperan ustedes como empresa?

Siempre apuntando con optimismo. Fue un año difícil. Afortunadamente esta última parte parece que se acomoda un poco mejor.

En línea con el crecimiento de la economía, entendería.

Sí, siempre intentamos estar algunos puntos por encima, porque eso significa que ahí peleas un poco el margen de participación.

Sobre el próximo año. En la medida en que la incertidumbre se eleva, ¿esto suele afectar al proceso de búsqueda de ejecutivos? ¿Impacta en este mercado?

Hay una conexión muy directa entre la confianza empresarial y nuestro negocio de búsqueda de ejecutivos. Afortunadamente, recibiendo el 2025, hay un tema de confianza empresarial que está mejor que a principios de año. Habría que esperar si la cercanía de las elecciones altera esto. Esperemos que no, esperemos mantener el blindaje. Por el momento estamos en un buen ritmo.