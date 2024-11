“Desde Arequipa, la voz del Perú se escucha más fuerte”, fue el mensaje de Fernando Barrios, presidente de CADE Ejecutivos 2024, que dio inicio a la cumbre empresarial que regresa a la ciudad blanca luego de 12 años. En su primer día, el principal mensaje que se buscó transmitir al país es retomar la alianza público privada para pasar de la degradación a la reconstrucción del país.

“Las brechas persisten y tenemos cosas que no hemos hecho bien. El mayor pasivo que cargamos no es la falta de recursos, es la falta de que las instituciones que funcionen”, reflexionó Barrios durante la sesión inaugural. Frente al auditorio de más de 800 altos ejecutivos, Barrios enumeró las principales consecuencias de dicha falta de institucionalidad. “Hemos triplicado el Presupuesto Público en 14 años, pero las brechas en educación, infraestructura y salud se han incrementado. Tenemos cerca de 57 hospitales paralizados en el Perú y millones de personas con necesidad de atención médica. No olvidemos también que el 85% de los ciudadanos se siente desprotegido y que los emprendedores señalan hoy que su principal limitante para crecer es la inseguridad”, aseveró.

A su turno, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, profundizó sobre la situación que hoy atraviesa el país; pero también en las oportunidades que se presentan de nuevos líderes. “Estamos en riesgo de perder lo que con tanto sacrificio nos costó construir. Paradójicamente, también creo firmemente que vivimos un momento pleno en oportunidades. Quiero hacer un llamado para que los jóvenes del Perú asuman el rol y la responsabilidad que nuestra nación tanto necesita. El rol de detener la degradación, con propósito, visión y coraje”, dijo.

Ambos buscaron retratar el espíritu del actual CADE Ejecutivos en una frase enunciada en su momento por Jorge Basadre: ”El Perú es una posibilidad”. “El Perú no es una obra terminada, es un proyecto en vivo. Debemos renovarlo cada año. Dejemos de ser espectadores y pasemos a ser protagonistas. El Perú no es una tierra dividida sino una tierra compartida, donde cada peruano de buena voluntad tiene un rol que cumplir. Dejemos la indiferencia y el resentimiento de lado”, remarcó Barrios.

Arequipa y la inversión privada

Durante el tradicional corte de cinta que da inicio a CADE Ejecutivos, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, dio la bienvenida a los ejecutivos que llegaron a la cumbre en la sede de la universidad Telesup. Asimismo, reiteró la relevancia de la inversión privada no solo para la región sino para el país.

“La inversión privada es la única que nos va a garantizar el cambio y desarrollo que tanto anhelamos. Es la que nos permitirá mitigar y eliminar la pobreza, porque nos permite tener empleo decente y digno. Y en eso estamos comprometidos. El temario que nos plantea CADE Ejecutivos 2024 tiene que ver con esas políticas de mediano y largo plazo”, afirmó.

CADE también será el espacio para un anuncio de inversión privada importante para la región. Tomás Delgado, gerente general de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) confirmó que anunciará un proyecto de gasoducto sur en Arequipa.

Delgado aclaró que se trata de una inversión privada, autofinanciada y sin subsidios. “Es una iniciativa de Transportadora de Gas del Perú para hacer un nuevo ducto que llegue Arequipa, Lima y Mollendo”, refirió. El gerente consideró que el proyecto “le cambiará la vida a Arequipa”, como lo hizo en su momento el proyecto de Camisea.

Recordemos que hace un mes, la empresa reveló a El Comercio que tenían la propuesta de llevar el gas de Camisea al sur del país mediante un gasoducto de 923 kilómetros de longitud que conectará la localidad de Humay (Pisco) con la Ciudad Blanca y los puertos de Mollendo e Ilo.