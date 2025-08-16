Carnaval de Illimo: cómo ha cambiado esta gran celebración de Lambayeque

En el norte del Perú, en el cálido y tradicional distrito de Íllimo, en Lambayeque, se celebra uno de los carnavales más auténticos y vibrantes de la región. Íllimo, tierra del Tumi de oro y capital de la miel de abeja, se transforma cada año —en los meses de febrero o marzo— en un escenario colorido de alegría, danzas, yunzas y coplas, donde la comunidad revive con orgullo sus costumbres ancestrales.

La fiesta del carnaval illimano no solo es una expresión cultural, sino también una forma de fortalecer la identidad colectiva, promover el turismo y dinamizar la economía local. Las actividades carnavalescas consideran, por lo general: la entrada triunfal de Ño Carnavalón, reinas montadas a caballo, elección y coronación de la Señorita Carnaval, concursos de marinera típica, tumbada de yunzas llenas de regalos y diversión, y los desfiles de los bandos encarnado y verde, una tradición llena de rivalidad y camaradería.

Íllimo celebra sus carnavales con la organización de los integrantes del Club Cultural “Te Quiero Íllimo” y los comités de cada bando, con la activa participación de la población, que se divide en dos grupos: el bando verde y el bando encarnado (rojo). Evelyn Aricoché, pobladora illimana, nos comparte el siguiente dato: “Esta definición de colores de bandos está designada en un libro llamado Golpe y Arpa”.

El carnaval illimano tiene raíces que se remontan a las antiguas celebraciones indígenas y coloniales, donde la tierra, el agua y la música eran símbolos de renovación. Hoy, esas raíces florecen con nuevos colores, pero siguen conectadas a lo más profundo del corazón de Lambayeque.

Jóvenes y niños disfrutan del carnaval con juegos de agua en plena plaza, reviviendo con alegría una de las costumbres más esperadas y espontáneas del verano en Íllimo. (Foto: Difusión)

El carnaval de mis recuerdos

El carnaval de Íllimo ha cambiado, pero no ha perdido su alma. Aunque hoy se mezcla con elementos modernos y más espectáculo, en el fondo aún sobrevive el deseo de celebrar, reencontrarse y mantener viva la tradición de las yunzas. Las luces, la espuma y los disfraces nuevos pueden transformar la apariencia de la fiesta, pero no su corazón.

Y como señaló don Ramón Milla, un illimano de más de 80 años: “El carnaval no se trata de espuma ni disfraces caros… se trata de recordar quiénes somos y cómo sabemos alegrarnos sin tenerlo todo”.

Porque más allá del colorido y la música, el carnaval sigue siendo una forma de resistir al olvido, de honrar la memoria colectiva y decir, entre pasos y abrazos, que Íllimo aún late con fuerza. José Tejada lo resume así: “Esta es una tradición que viene siendo transmitida por la familia”.

Días de tradición

Durante tres días, los pobladores se entregan a la fiesta con alegría contagiosa, recordando que esta celebración es más que un evento: es parte de su historia viva.

Día 1

Entrada del Señor de los Carnavales “Ño Carnavalón”

Da inicio al carnaval, invitando a la población a ser parte de esta feligresía carnavalera: ¡Agua, fiesta y tradición!

Parada de la yunza tradicional

Con la presencia de los padrinos, autoridades y población, se realiza la gran parada de yunza mixta, con el objetivo de rescatar los estilos característicos y artísticos de las yunzas artificiales que se confeccionaban antiguamente.

Presentación y coronación de las reinas

Se corona a las representantes de cada bando. La fusión de tradición y modernidad se refleja en este momento: cada poblador alienta con orgullo a su reina.

Después de la presentación y coronación de las reinas de cada bando —niña, mamá y reina principal— el carnaval entra en su etapa más vibrante. Las calles de Íllimo se llenan de comparsas, música tradicional y desfiles llenos de color.

Día 2

Exhibición del carnaval tradicional

Desde temprano, cada bando organiza actividades como danzas folklóricas, pasacalles y juegos tradicionales. Las coplas improvisadas siguen siendo una de las expresiones más auténticas, con anécdotas del año, críticas sociales o simples bromas carnavalescas.

Duelo de reinas a caballo

Un día antes del Gran Pasacalle se realiza uno de los momentos más simbólicos del carnaval: el duelo de reinas. Las representantes del bando verde y encarnado, vestidas con trajes elegantes y montadas con orgullo, se enfrentan en una ceremonia simbólica que despierta el entusiasmo del pueblo.

El objetivo es capturar uno de los elementos del bando rival —la corona, la bandera o la varita real—. La reina que lo logre se proclama como la Reina del Carnaval de ese año. Este duelo, más que competencia, es un acto lleno de tradición, destreza y respeto. Representa la continuidad de una costumbre transmitida de generación en generación, donde la identidad illimana se muestra con orgullo.

Por la tarde, según el libro “A Golpe de Arpa", de Rómulo Paredes y León Barandiarán, se presenta por el sur el bando verde o esperanza y por el norte el bando rojo o encarnado, en el gran carnaval tradicional. Ambos recorren las principales calles con sus reinas montadas a caballo, yunzas artificiales, platos típicos, comparsas costumbristas y juegos con agua, talco, perfumes, versos y, en el clímax de la jornada, el “sum sum”, las reinas se disputan su corona o bandera.

Día 3

Gran corso de carros alegóricos y comparsas

La culminación del carnaval. Por la mañana, concurso de platos típicos y concurso de yunzitas tradicionales; por la tarde, la Señorita Carnaval y las delegaciones de ambos bandos desfilan en carros alegóricos por las calles principales, repartiendo dulces, obsequios y mensajes de unidad.

El carnaval culmina con el tradicional pasacalle de carros alegóricos, una de las actividades más coloridas y esperadas. Las calles principales se llenan de música, danzas, aplausos y personajes festivos que acompañan a las reinas y sus carros decorados con esmero.

La Reina del Carnaval, ya proclamada, encabeza el desfile saludando al pueblo. Luego desfilan las reinas de ambos bandos, cada una en su carro alegórico, acompañadas de grupos artísticos, bailes y representaciones tradicionales. Durante el recorrido, se reparten dulces, obsequios y mensajes de unidad. Grupos de danza, batucadas y comparsas completan la escena, donde también se integran expresiones modernas como la música urbana, todo con respeto a las costumbres del pueblo.

Este desfile no solo marca el final de la celebración, sino también un momento de orgullo colectivo, donde Íllimo muestra lo que significa mantener viva una tradición con alegría, color y unión.

Los dos bandos principales del Carnaval de Íllimo se enfrentan en ritmo y color durante el pasacalle, reafirmando una rivalidad festiva que une a todo el pueblo (Foto: Difusión)

Un gran festival

Hoy, el Carnaval de Íllimo no es solo una fiesta tradicional: es una expresión de resistencia cultural. Aunque los ritmos cambien, los disfraces evolucionen y las costumbres se adapten, el alma del carnaval sigue intacta. Cada copla cantada, cada reina coronada, cada risa compartida bajo el sol lambayecano es una forma de decir: Íllimo está vivo, y su memoria también.

“Yo participo desde que era niña con mi familia. Ahora bailo con mi grupo y me visto con los colores del bando verde. El carnaval me hace sentir parte de algo más grande”, cuenta Milagros, una joven illimana de 17 años. “Aunque ahora escuchamos reguetón o bachata, igual sabemos que todo esto viene de nuestros abuelos”, agrega.

Si algún día viajas al norte del Perú en marzo, no te pierdas el Carnaval de Íllimo. No es solo un espectáculo: es un encuentro con la historia viva de un pueblo que sabe celebrar con el alma. Como diría un memorioso del pueblo: “mientras se siga bailando alrededor del árbol, Íllimo seguirá recordando quién es”.