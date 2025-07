La percepción de la política entre los jóvenes peruanos está marcada por la desconfianza, cierta distancia y un profundo deseo de cambio y participación. Según una encuesta realizada en junio de 2025 en el colegio parroquial San Antonio de Padua, en Lima, solo el 16,3% de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria manifestó tener interés en la política nacional. Más de la mitad (57,5%) aseguró estar “un poco interesado” y un 26,2% admitió no tener ningún interés. Aunque el 95% identificó correctamente a la actual presidenta de la República, más del 40% no supo nombrar al presidente del Consejo de Ministros. La gran mayoría —el 72,5% de los alumnos— señaló a la corrupción como el principal problema de la política nacional.

Curiosamente, un 55% cree que los jóvenes tienen un papel importante en un posible cambio político, aunque solo el 13,7% de los encuestados nunca consume noticias políticas.

¿Cómo entender esta aparente contradicción entre el bajo nivel de participación activa y el reconocimiento del rol protagónico de la juventud en la transformación del país?

Formas de hacer política

Para la socióloga Noelia Chávez, coautora del libro “Universidad y Política en Perú”, la participación de los jóvenes se ha ido “debilitando en el tiempo”, especialmente en espacios tradicionales e institucionalizados, donde, el bajo porcentaje de jóvenes en partidos políticos y en cargos electos, representan, según su análisis, “un síntoma de que los jóvenes no están conversando con la forma de hacer política tradicional en democracia”.

“Hay un problema con cómo las juventudes están mirando la política institucional, vinculada al estado y a las instituciones democráticas, y ese es un riesgo. Pero lo bueno es que a pesar de eso, no existe un desinterés total. Los jóvenes tienen mayor interés en este tema que otros grupos etarios y eso es importante porque te da una ventana de oportunidad para pensar que existen posibilidades de mejorar”, explica Chávez, en entrevista con los corresponsales escolares del diario “El Comercio”, para luego destacar los espacios no tradicionales que encuentran los jóvenes para ejercer ciudadanía.

“Hemos visto participación de jóvenes en marchas y protestas con un uso intensivo de las redes sociales y que han logrado varias cosas, sobre todo en hacer retroceder medidas que pueden ser perjudiciales para el país”, afirmó.

Una de las formas en que los jóvenes se organizan políticamente es a través de intereses comunes: colectivos feministas, ambientalistas, grupos de ciclistas o de arte urbano, por ejemplo. “Cuando ocurre una coyuntura particular, pueden salir a las calles y esa es otra forma de hacer política, porque implica protestar o levantar la voz frente a temas que nos afectan a todos”, afirma Chávez. Así, el activismo juvenil encuentra su lugar en espacios no tradicionales, lo que desafía las nociones convencionales de lo que significa ser políticamente activo, una participación que la socióloga, considera, se debería impulsar más desde temprana edad con la creación de consejos estudiantiles.

El impacto de las redes sociales

Para la especialista Noelia Chávez, las redes sociales cumplen un rol clave en la forma en que los jóvenes se articulan y encuentran espacios para expresarse. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos que implican, como la polarización del debate público.

“Hay riesgos como las cámaras de eco que se generan con el algoritmo de las redes sociales que generan grupos con ideas muy cerradas, además de las noticias falsas”, explica Chávez.

El psicólogo Héctor Lazo, por su parte, observa cómo las redes se han convertido en el principal espacio de formación de opinión para muchos jóvenes. En ese contexto, los candidatos políticos han comenzado a adaptar sus estrategias para captar su atención.

“Los políticos van a trabajar más con ‘youtubers’, porque ellos tienen esa incidencia entre los jóvenes. Y los llevan para que puedan votar por ellos”, explicó en diálogo con los corresponsales de “El Comercio”. “Nos dejamos llevar por lo que suena bien, pero no preguntamos quién está detrás del político, qué piensa hacer y cómo lo va a lograr”, dijo.

Lazo también alerta sobre el uso de técnicas persuasivas dirigidas específicamente al público juvenil. “Detrás de cada publicidad hay un publicista que trabaja con la psicología de los jóvenes y eso nos puede llevar a algo erróneo”, afirma. Por eso, subraya la importancia de una juventud informada, crítica y con capacidad de organización.

“Si los jóvenes se organizan, se informan y hacen oír su voz, pueden tener un peso real en la política”, añadió. Y con eso nos quedó claro: ser joven no es una desventaja, es una oportunidad de cambio.

La voz de los jóvenes

Al escribir este artículo, pensamos en algo que sentimos muchos: ser jóvenes no significa estar desconectados. Muchos ya opinamos, marchamos, debatimos o nos informamos. Lo hacemos a nuestra manera, pero lo hacemos. La política no es solo votar, también es no quedarse callado.

Por eso, creemos que ya es hora de que se abran más espacios para nosotros, donde podamos participar de verdad, donde nuestra opinión tenga peso. Queremos aprender, conocer y a ser participes de la realidad de nuestro país.

Ser joven es sinónimo de fuerza, de nuevas ideas y oportunidades. Nosotros también tenemos una voz, y esa voz tiene mucho por decir.