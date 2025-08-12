Colapsando por dentro: La salud mental de los adolescentes también importa

“Quisiera dormir y no despertar”, “la vida no tiene sentido para mí”. Estas son frases pueden pasar desapercibidas entre algunos jóvenes y adolescentes, sobre todo cuando se usan como bromas, pero en muchos casos esconden un trasfondo preocupante que hace necesario tomar mayores medidas para cuidar la salud mental de los menores de edad.

En el año 2024, los diferentes establecimientos del Ministerio de Salud atendieron 1 315 976 casos por trastornos de salud mental y problemas psicosociales. Entre las patologías de atención más frecuentes se encuentran ansiedad (244 462), depresión (177 611), síndrome del maltrato (177 656), trastorno emocional y del comportamiento en la niñez y adolescencia (194 137) y trastorno del desarrollo psicológico (176 230), entre otros.

¿Hay especialistas que aborden el problema?

La escasez de psicólogos y psicoterapeutas en el Perú constituye un problema grave que afecta directamente en la atención de la salud mental de la población. Según un artículo de El Comercio publicado el 30 de abril de este año, existen apenas 176 psicólogos por cada 100 mil habitantes. Esta situación se ha agravado tras la pandemia del COVID-19, que incrementó significativamente los casos de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales.

Esta cifra resulta alarmante si se considera la creciente necesidad de apoyo psicológico en la población peruana, especialmente ante los casos de suicidios y problemas de salud mental, en particular entre los jóvenes.

Según los expertos, entre las principales causas del problema destacan la centralización de los servicios en las grandes ciudades, la falta de incentivos económicos y laborales para los profesionales del área, así como la limitada oferta de programas de formación especializada. Estas condiciones han provocado una sobrecarga en clínicas y hospitales, así como una atención insuficiente que puede derivar en un deterioro considerable de la salud física y emocional de las personas.

¿Los colegios cuentan con psicólogos?

Por otro lado, la Ley N.º 30797, que promueve la educación inclusiva, establece la incorporación de psicólogos en los colegios nacionales. Sin embargo, según la Contraloría General de la República, más del 93% de las instituciones educativas públicas en el Perú carecen de estos profesionales. Actualmente, existen 6,871,582 alumnos matriculados en colegios públicos a nivel nacional, pero solo se cuenta con 2,074 psicólogos trabajando en centros educativos.

Esta situación se refleja claramente en la UGEL 03. Según informó Guillermo Huyhua Quispe, especialista de AGEBRE, únicamente los colegios que pertenecen a la Jornada Escolar Completa cuentan con psicólogos; en total son 29 instituciones, cada una con un solo profesional. Solo en los colegios República de Chile y Alfonso Ugarte se cuenta con dos psicólogos de planta.

¿Los partidos políticos priorizan este tema en sus planes de gobierno?

Los partidos políticos que lideraron las últimas elecciones, como Acción Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular, no habían incluido propuestas claras sobre salud mental en sus planes de gobierno en los anteriores comicios. Solo Juntos por el Perú y el Partido Nacionalista han abordado este tema, relacionándolo con la recuperación postpandemia.

En contraste, la mayoría de agrupaciones políticas se centra principalmente en mejorar la infraestructura del sistema de salud, sin considerar acciones específicas en el ámbito de la salud mental. Por ejemplo, Acción Popular y Fuerza Popular plantean el fortalecimiento de la salud pública, pero no detallan medidas concretas en salud mental. Alianza para el Progreso propone modernizar los servicios médicos, aunque también omite este aspecto. Por su parte, Avanza País promueve una atención inclusiva, pero sin establecer objetivos claros respecto a la salud mental.

Esto evidencia que, aunque la salud en general representa una preocupación para los partidos, la salud mental continúa siendo relegada en la mayoría de sus propuestas.

¿Cómo detectar el problema de salud mental en adolescentes?

En una entrevista, la psicóloga clínica y coach educativa Janet Muñoz señala que existen varios indicadores que pueden alertar sobre esta situación:

Alteraciones en el sueño: los adolescentes duermen muy poco o, por el contrario, duermen en exceso sin una causa aparente.

los adolescentes duermen muy poco o, por el contrario, duermen en exceso sin una causa aparente. Cambios en los hábitos alimenticios: pueden presentar un aumento excesivo en la ingesta de alimentos debido a la ansiedad, o dejar de comer por completo. Estas conductas pueden estar relacionadas con trastornos alimenticios o cuadros depresivos.

pueden presentar un aumento excesivo en la ingesta de alimentos debido a la ansiedad, o dejar de comer por completo. Estas conductas pueden estar relacionadas con trastornos alimenticios o cuadros depresivos. Inestabilidad emocional: se observa un descontrol frecuente en el estado de ánimo, con reacciones agresivas —ya sean físicas o verbales— sin razones claras.

se observa un descontrol frecuente en el estado de ánimo, con reacciones agresivas —ya sean físicas o verbales— sin razones claras. Conductas autolesivas: como el cutting (cortes en brazos o piernas para aliviar la ansiedad), o el arrancarse el cabello hasta causar calvas visibles.

como el cutting (cortes en brazos o piernas para aliviar la ansiedad), o el arrancarse el cabello hasta causar calvas visibles. Estados muy frecuentes de ansiedad, angustia, temores difusos al ir al colegio o reuniones, temblores, taquicardias, dificultad para respirar.

Ideas obsesivas acerca de un tema recurrente.