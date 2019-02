Real Madrid vs. Barcelona: ¿Cómo llegan ambos equipos para una semana de clásicos?

Real Madrid y Barcelona se volverán a ver las caras en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey este 27 se febrero. Esta vez en el Santiago Bernabéu. Ambas escuadras presentan realidades distintas en la tabla de posiciones de la Liga, pero en la Copa del Rey van en mismas condiciones, empate a un gol en la ida disputada en el Camp Nou.

En sus últimos partidos, Real Madrid ha sido punto de crítica más por las decisiones del VAR que de su propio juego. Sus dos últimos triunfos (Ajax en Champions y Levante en Liga) han tenido al sistema de video arbitraje como protagonista.

Sin duda lo más preocupante para los madridistas es la falta de juego y caída del nivel de sus referentes, el caso más claro: Marcelo. El brasileño, pieza clave en los últimos títulos europeos del Real, pasa por un mal momento futbolístico y al parecer este no subsanará en la capital española, sino en otra localidad. Estaría arreglando su salida, el destino: probablemente Italia; Juventus.

A ello se suma el distanciamiento de Gareth Bale con el vestuario. El extremo está incómodo con su situación deportiva y molesto con sus compañeros, ello se notó en la anotación de su gol ante Levante y el desplante a Lucas Vázquez y compañía. Según la Cadena Ser, al extremo le disgustó los comentarios de Courtois y Marcelo sobre su persona. También podría no estar de acuerdo con Solari por la titularidad de Vinicius, pero las oportunidades las ha tenido. El que fuera llamado a tomar la posta de Cristiano Ronaldo, simplemente nunca encajó en el grupo.

Barcelona en cambio pese a su irregularidad, sigue encontrando resultados y no da un ápice en el liderazgo de la Liga. Ello se debe en gran parte al desenvolvimiento de Lionel Messi. El astro argentino regaló este fin de semana un recital de goles en el Pizjuán ante Sevilla y volvió a despertar la leyenda viviente del fútbol mundial. Con su ‘hat trick’ número 50, ha elevado los ánimos de los catalanes quienes van por su quinta Copa del Rey consecutiva. En la Liga han llevan 7 puntos al Atlético Madrid y 9 al Real.

Con esta victoria, el Barza se acomodó en la Liga. Sin embargo, no todos los jugadores se encuentran en buen nivel. De cara al Clásico de Copa, hay quienes se encuentran con bajones; ellos son: Arturo Vidal y Philippe Coutinho. El brasileño no pasa por un buen momento y regala partidos sin chispa, sin juego colectivo, intrascendente en la mayor parte de los partidos y con muchos errores. En Liga no marca desde el Clásico de la primera rueda, hace cuatro meses.

El chileno pasa por la misma situación, intenta llegar al área rival sin éxito y no repliega bien en defensa, perdiendo claridad. Aún no aprovecha la ausencia de Arthur ni se gana el puesto en el equipo principal. La suplencia ante Lyon hace suponer que no sería titular ante Real Madrid.

Ambos equipos llegan con las mismas oportunidades, aunque un empate permitirá al Madrid llegar a la final. Sin embargo, deberá luchar contra el mejor equipo de Liga hasta el momento. Si los de Chamartín despliegan su juego como en el partido de ida o en el Wanda Metropolitano frente a Atlético Madrid, podrán salir airosos.

Barcelona parte más de la magia de Messi y potencia de Dembélé. Suárez deberá recuperar su instinto goleador y estar más fino frente al arco.

Este clásico marcará la temporada, pues uno de los dos, perderá chances de conseguir el triplete, una deuda pendiente para Real Madrid, pues ni en su mejor momento en la historia la han conseguido.