Alianza Lima: Sistema o jugadores, ¿cuál es el principal problema de la defensa íntima?

"Son errores defensivos, humanos. No tiene que ver el con el sistema. Es por el apuro de querer ganar", explicó Miguel Ángel Russo tras caer por 3-2 frente a Universitario de Deportes en Matute. Este discurso se hizo reiterativo desde que comenzó la racha de 10 partidos sin conseguir victorias; sin embargo, las estadísticas indican que la defensa de Alianza Lima es una de las más endebles del año.

►Alianza Lima vs. Internacional: así quedó Paolo Guerrero tras el duelo por la Copa Libertadores | VIDEO



►Copa Libertadores: las razones del nuevo fracaso de Sporting Cristal en el torneo



Alianza Lima ha disputado 15 encuentros oficiales en lo que va de la temporada, 10 por Liga 1 y cinco por Copa Libertadores. El balance es negativo, con solo tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. En cuanto a goles, anotó 18 y recibió 26, con una media de 1.8 por partido y solo uno con el arco invicto.

Se ubica décimo primero en el Torneo Apertura de la Liga 1 con 12 puntos, fuera de la pelea, ya que el líder Binacional cuenta con el doble de puntaje. En Copa Libertadores, últimos con un punto a falta de una jornada.

Miguel Ángel Russo llegó en la temporada 2019 a Alianza Lima. | Foto: Giancarlo Ávila

Poca continuidad de la defensa de Alianza Lima

Dentro de sus 15 partidos, el estratega ha utilizado cinco esquemas, siendo el 4-2-3-1 su predilecto, ya que lo utilizó en ocho ocasiones. Le sigue el 4-3-3 con tres apariciones y los cuatro partidos restantes con otras variantes, incluso dispuso de cinco defensas en dos partidos.

Teniendo en cuenta los refuerzos y la pretemporada, Miguel Ángel Russo paró como su primera defensa (J1 vs. Sport Boys) a Rosell, Fuentes, Riojas y Salazar; sin embargo, esta nunca se pudo afianzar.

Defensas con más partidos temporada 2019

Jugador N° de partidos Gonzalo Godoy 13 Hansell Riojas 12 Rodrigo Cuba 10 Aldair Salazar 8 Antonhy Rosell 8 José Guidino 7 Aldair Fuentes 4 Francisco Duclós 3 Carlos Beltrán 2

Haciendo una deducción simple, por cantidad de partidos en los que vieron acción (no necesariamente 90'), la defensa titular de Alianza Lima sería con Rodrigo Cuba, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy y Antonhy Rosell; sin embargo, nunca han titularizado al mismo tiempo. Tener en campo múltiples variables ocasiona la poca cohesión entre los mismos, ya que no tienen rodaje para detectar virtudes y defectos de los compañero.

Alianza Lima ha mostrado 16 combinaciones diferentes en torno a la defensa en los 15 partidos disputados, siendo Cuba, Riojas, Godoy, Guidino la que más veces se repitió en cinco distintas ocasiones, todas como titulares.

La falta de continuidad de una defensa titular hace que la zaga no termine de acentuarse y no sea compacta. La falta de minutos hacen que existan los "problemas de desconcentración" que terminan siendo de descoordinación. Cualquier sistema termina eclipsado si es que el fondo del equipo no es sólido, como le sucede a Alianza Lima.

Errores humanos

De los 26 goles que recibió Alianza Lima en esta temporada, ha recibido 8 por "errores humanos", término acuñado por Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa. Léase como circunstancias de mal cierre o errores de lectura de juego que le permiten a los atacantes convertir con facilidad.

Alianza Lima vs. UTC: Rick Campodónico convirtió el 2-2 en la primera pelota que tocó en Matute | VIDEO

En partidos puntuales, estos errores le han costado empatar o perder partidos en todas la competencias. Sin embargo, yendo a la estadística, esta muestra no representa ni el 35% de los goles encajados por el cuadro aliancista.

Palestino vs. Alianza EN VIVO: Passerini anotó 2-0 tras desatención de zaga íntima por Libertadores | VIDEO. (Video: FOX Sports 3 / Foto: Captura de pantalla)

El principal problema de la defensa de Alianza Lima versión 2019 es la fragilidad que presenta y la relación remates/conversiones, ya que no le patean en demasiadas ocasiones a puerta en esta temporada pero le convierten mucho.

El lateral izquierdo de Alianza Lima despejó mal un remate y la pelota terminó en los pies de Luis Tejada. (Video: GOLPERU)

Rematan poco, convierten mucho

Alianza Lima ha tenido partidos sólidos y partidos en los que sufrió mucho, generalmente en Copa libertadores; sin embargo, la estadística de porcentaje de conversión es abrumadora. Al club íntimo le patean poco y le convierten mucho, en 63 remates a puerta le convirtieron 26 goles, un promedio de un gol cada 2.4 remates directos.

Relación remates/goles encajados de Alianza Lima. | Infografía: Leonardo Torres

La estadística se hace mucho más crítica si es que solo se remite a la Liga 1: encajaron 15 goles en solo 31 remates a portería, es decir, a Alianza Lima le convierten un gol cada dos remates que le hacen a puerta.

Esa fragilidad defensiva no le brinda el soporte necesario al equipo para desarrollarse totalmente en ofensiva, ya que saltan al campo con un gol en contra: solo una vez no le convirtieron (J1 vs. Sport Boys).

El cuadro íntimo necesita un triunfo para calmar los ánimos y replantear las cosas en defensa de cara al Torneo Clausura. Empezar por cuajar un equipo titular podría ser el inicio de una nueva historia.