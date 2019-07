Perú vs. Brasil: los errores que no debemos repetir

Las resacas futboleras tras una noche gloriosa como la que vivió Perú el último miércoles en el Arena do Gremio suelen ser un arma de doble filo: no hay mejor sensación que ella, pero es difícil salir de ese letargo de felicidad y concentrarte en el siguiente partido. Ante Chile, la Bicolor logró una hazaña (llegar a una final de Copa América después de 44 años). Sin embargo, el domingo a las 3 p.m. tiene una cita con la gloria. “Uno cuando llega a esta instancia quiere ganar”, sostuvo Ricardo Gareca tras el histórico triunfo.

El rival no es nada más y nada menos que Brasil, el equipo que en la última jornada de la fase de grupos nos goleó 5-0 y exhibió todas nuestras falencias. Un conjunto dirigido por Tite que no tiene monstruos como lo eran Ronaldinho, Ronaldo y compañía, pero ha cosechado números que asustan a cualquiera: 41 partidos, 33 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas; 87 goles a favor y diez en contra. Lo bueno, más allá de todo, es que Gareca tendrá ese partido como ejemplo claro de lo que no debería repetir.

👉 COPA DEL MUNDO 1954



Fase de Grupos: Hungría 8-3 Alemania



14 días después...



Final: Hungría 2-3 Alemania



👉 COPA AMÉRICA 2019



Fase de Grupos: Brasil 5-0 Perú



15 días después...



Final: Brasil ?-? Perú pic.twitter.com/6oMEt9GxMX — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 4 de julio de 2019

Pecar de ingenuos: Esta selección nos ha demostrado que respeta a sus rivales, pero no les tiene miedo. Ante el Scratch, la Bicolor jugó de poder a poder y terminó siendo arrollado. Brasil tiene futbolistas desequilibrantes en ataque como Coutinho, Everton, Firmino y Gabriel Jesus. Y lo mejor sería mantener la calma, defendernos con el balón siendo un equipo compacto y cuidando las líneas. Es cierto que los únicos dos empates que tiene el elenco anfitrión en el torneo se dieron con Venezuela y Paraguay, dos rivales que salieron a defenderse, pero también lo es que en ambos encuentros remató 45 veces al arco (9 directo a portería) y le anularon dos goles por el VAR.

Mentalidad: Los goles tempraneros golpean fuerte. Brasil suele hacer eso: tres de sus diez tantos los anotó antes de los 20’. Dos de ellos fueron ante la selección nacional. El gol de Casemiro llegó a los 12’ y siete minutos después Firmino puso el 2-0. No tuvimos reacción alguna y dejamos que el partido nos devore. El equipo patrio tendrá que ‘sobrevivir’ a ese tramo del encuentro en el que el local presionará en busca del gol.

Ser compacto: Si al elenco de Tite le das espacio, te mata. Así de simple, como se lee. Sus individualidades se sienten mejor si un equipo otorga licencias en la marca. Perú lo hizo y tanto Everton como Gabriel Jesus se divirtieron con los laterales nacionales (Luis Advíncula y Miguel Trauco, respectivamente). Como ante Chile, la Blanquirroja debe moverse sincronizadamente para disminuirles el área de movimiento a los atacantes rivales. Para esto se necesitará el compromiso de los once futbolistas.

Reforzar las bandas: Dani Alves y Gabriel Jesus por la derecha, contra Miguel Trauco; Filipe Luis y Everton por la izquierda contra Luis Advíncula. Siempre dos contra uno. Ni Andy Polo ni Christian Cueva ayudaron en ese momento en el repliegue rápido. Para el choque del domingo se necesitará el apoyo de los extremos. Ejemplo claro lo dio Argentina en las semifinales: Juan Foyth y Rodrigo De Paul desaparecieron a Everton, quien incluso tuvo que ser cambiado al inicio del segundo tiempo.

Esquema y criterio: En el 5-0 Perú alineó de la siguiente manera: Gallese; Advíncula, Araujo, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Polo, Cueva, Farfán y Guerrero. Fue la última vez que jugaron esos once jugadores juntos. Para los cuartos y semifinales, Gareca sacó a Araujo por Zambrano, Carrillo volvió a ser titular en lugar de Polo y Flores reemplazó al lesionado Farfán. Con ese equipo, la Bicolor jugó mejor y tuvo mucho más criterio con el balón. Eso necesitará el domingo. Saber cuándo y cómo atacar también forma parte de defenderte con el balón.