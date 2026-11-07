El Team Perú lideró con orgullo el desfile de delegaciones durante la inauguración de los ISA World Surfing Games Perú 2026, celebrada el viernes 6 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Punta Rocas. Como país anfitrión, la delegación nacional comandó la apertura del certamen portando la bandera en alto.

La delegación peruana estuvo encabezada por destacados surfistas como Alonso Correa y Sol Aguirre, acompañados por el resto del equipo nacional que incluye a Miguel Tudela, Lucca Mesinas, Catalina Zariquiey y Daniella Rosas.

También se realizó el tradicional rito de la International Surfing Association (ISA), donde los atletas vierten arena de sus playas locales en un contenedor común, simbolizando la unión de los continentes a través del deporte.

Las competencias oficiales se disputan desde el 6 hasta el 15 de noviembre en las olas de Punta Rocas y El Bosque. Este campeonato es clave para la preparación de los atletas peruanos con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.