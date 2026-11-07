Por Redacción EC

El Team Perú lideró con orgullo el desfile de delegaciones durante la inauguración de los ISA World Surfing Games Perú 2026, celebrada el viernes 6 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Punta Rocas. Como país anfitrión, la delegación nacional comandó la apertura del certamen portando la bandera en alto.

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