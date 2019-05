Calendario running en junio: ¡Protégete del frío y sal a correr!

El frío invierno aumenta, así como las competencias de trail running y carreras pedestres en este mes. Disfruta del aire libre y aprecia los mejores paisajes en las competencias que junio tiene para ti. Recuerda inscribirte a tiempo y siempre dar un breve recorrido previo, para tener en claro cuál será tu ruta a seguir.



Además el calentamiento previo en este mes deberá ser un poco mayor al tiempo acostumbrado, entre 15 a 20 minutos, para entrar en calor suficiente y evitar lesiones.



A continuación las carreras del mes de junio:

1. Corre San Marcos 5k. Con el fin de resaltar el inicio de los Juegos Panamericanos, esta carrera es organizada por la Universidad Mayor de San Marcos y contará con una sola categoría, donde podrás correr, caminar o trotar. La inscripción es de S/ 32.



2. Carrera Nacional 10K "Vuelta a Villa El Salvador". Organizado por el Club Deportivo Villa Phaway, esta quinta edición promueve la vida sana y deporte, en uno de los distritos más grandes de nuestra capital. El kit de la competencia consta de: polo, dorsal del corredor y chip.



3. Lima Corre en Barrios Altos 5K. Es una carrera pedestre que en su cuarte edición de 2019 busca promover la importancia de mantener una vida saludable realizando actividades físicas. El costo es gratuito y será el domingo 2 de junio.



4. Media Maratón de Puquio 2019. Las distancias para esta primera edición son de 5k, 12k y 21k. Podrán participar todos los atletas, montañeros o deportistas mayores de 18 años.



5. A Correr por la Salud" 2019. Si estás en la selva y eres de los que recién se inician en el running, esta carrera es para ti. Organizada por Iquitos Running y el Instituto Reyna de las Américas, tiene como costo 20 soles.



6. Carrera Deporte Perú 5K 2019. El IPD (Instituto Peruano del Deporte) es el encargado de llevar a cabo esta carrera, con el fin de motivar a nuestros deportistas que nos representarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. El costo es gratis y se llevará a cabo el domingo 9 de junio a las 8:00 a.m.



7. Carrera Justice League 10K 2019. Una novedosa forma de correr y conectarse con el público amante de los cómics y películas de superhéroes. Las inscripciones van hasta el 2 de junio y la competencia es el 9.



8. Carrera Huanchaco 15K 2019. Y porque en el norte también se corre, participa de esta actividad que busca no solo promover la actividad física, sino admirar el hermoso paisaje costero. Las inscripciones van del 30 de abril al 7 de junio y puedes hacerlo de manera online o presencial.



9. Corre Conmigo 5K 2019. Organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down, este evento deportivo busca sensibilizar a la comunidad sobre las capacidades de las personas con Síndrome Down y celebrar la diversidad. Anímate y sé parte del cambio. El costo de la donación es de S/ 40.



10. Trota con Propósito 2019. Si eres de los que te interesa un cambio positivo en el medioambiente, inscríbete en esta actividad deportiva que trata de generar conciencia ambiental. Al final del trote se pasará por un circuito de segregación en donde Ecologics y el Ministerio del Ambiente te enseñarán a reciclar.



11. Movimiento Verde 5K Pisco 2019. Otra competencia que busca crear un cambio ambiental en la conciencia de las personas a través del deporte. El costo de participar en el Movimiento Verde 5K Pisco 2019 es totalmente gratuito y puedes inscribirte hasta el 7 junio.



12. Caminata 5K "Día Mundial de los Océanos" 2019. Organizada por la Asociación Stella Maris, trata de iniciar un cambio sobre las personas en su relación con el mar. La única condición es que debes llevar plástico reciclado para intercambiarlo por un polo. Es el 23 de junio en el Malecón Pardo de La Punta - Callao.



13. Desafío Chanchamayo 2019. Para los más arriesgados, este desafío promueve el turismo deportivo en la zona y sus comunidades aledañas. Será parte de las actividades por la SemanaTurística de la Selva Central, el 23 de junio.



14. Gran Carrera Los Olivos 7K 2019. Al igual que en otros distritos, la comuna invita a los ciudadanos a participar de esta actividad y tener una vida saludable. El costo es gratuito este 30 de junio.



15. Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2019. Sin lugar a duda, una de las competencias más esperadas por los amantes del trail running. La entrega de kits en Lima será el 29 de junio en lugar aún por confirmar.