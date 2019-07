Perú en la final: la generación dorada es nuestra

No hay invierno que impida la calentura del alma en esta noche inolvidable. Hierve la sangre, se acelera el corazón. No hay oxígeno, ni voz, pero estamos más vivos que nunca. Perú le ganó 3-0 a Chile en Porto Alegre y clasificó a la final de la Copa América 2019. Perdón, una corrección, la Blanquirroja no solo ganó, sino que también goleó y gustó. A ritmo de vals peruano en la mente, vimos a once danzarines que encontraron en el Arena do Gremio su mejor pista de baile.

Gran victoria blanquirroja, con orden en cada línea, con anticipación en la marca. Sin darle respiro a uno de los equipos más intensos de Sudamérica. Los tres goles llegaron aprovechando espacios y el desconcierto del rival ante la falta de efectividad frente al arco de Gallese. La impaciencia de ellos, fue ventaja en cada minuto de este encuentro.

André Carrillo recibió indicaciones a cada momento. Gareca le pedía que colabore en la marca y que, sobre todo, encare en esa banda derecha donde casi no perdimos balones. El hombre de Al Hilal fue protagonista de esta victoria. Desbordó dos veces para cederles la pelota primero a Flores y después a Yotún. Los dos dispararon con precisión y así se estiró la diferencia al 2-0. Pero aún había mucho más por celebrar.

— Al fin, 44 años después —



La generación dorada, esta vez, fue nuestra. El equipo chileno, todavía con el escudo dorado de campeón en el pecho, fue superado por un colectivo que encontró el mejor de sus funcionamientos. En el Arena do Gremio de Porto Alegre ayer la temperatura descendió hasta los siete grados. Eso no impidió que Perú sea pecho caliente sobre todo en un mediocampo incansable. Tapia y Yotún recuperaron balones sin pausas.

Paolo Guerrero coronando una gran actuación con una soberbia definición. La jugada colectiva previa es para el recuerdo. (Foto: AFP) AFP

Carlos Zambrano, totalmente consciente de que era su gran revancha, tuvo garra y calma. Para imponerse en el área y para no ceder ante las provocaciones de Vidal y Sánchez. El caudillo defensivo volvió para quedarse.

Esta generación que dirige Ricardo Gareca se graduó como equipo ganador y para celebrarlo tuvo un tiempo de vals. Luego de soportar el aluvión chileno en los primeros minutos del segundo tiempo, Perú otra vez se acomodó en el campo y cerró como muro su arco. Para esto, el actor estelar fue Pedro Gallese. Voló alto el ‘1’ peruano, nos llevó las ilusiones futboleras hasta más arriba de las nubes. Incluso le tapó un penal a Vargas en el último minuto.

No hay dudas de que este encuentro pasará a la historia porque fue una semifinal de Copa América que se ganó con autoridad. Y también porque el rival no solo era un oponente clásico, sino también porque se sacó del torneo al bicampeón vigente.

Carlos Zambrano, el jugador peruano de desempeño más consistente a lo largo de la Copa América. Ante Chile tuvo su gran revancha personal. (Foto: AFP) AFP

Tuvo que ser Paolo Guerrero, el querido capitán, quien sellara el 3-0. Un pase exquisito de Renato Tapia para cerrar la tienda. Paolo ya tiene 13 goles en este torneo. Su nombre es historia, su cinta de capitán también son los galones de un soldado eterno que hace honor a su apellido.

El próximo rival será Brasil, este domingo a las 3:00 p.m., en el Maracaná. Nuestra selección jugará una final de torneo continental después de 44 años.

No pudo haber mejor manera de arrancar el segundo proceso de Ricardo Gareca con esta clasificación a la final copera. Este equipo ya dio el salto pos-Mundial Rusia 2018. Ya superó la resaca de los éxitos de ayer. Ya está listo para los festejos de hoy.

Más allá de lo que ocurra en la final, Gareca ha podido responder varias preguntas en este torneo. El universo de jugadores puede ampliarse de a pocos, pero aún ese once tradicional de las Eliminatorias tiene garantía de vida. El ‘Tigre’ volvió a los orígenes para recuperar la memoria y puso en el campo al mejor equipo posible.

— Hombres récord —



¿Qué le podemos decir ahora a estos muchachos después de romper todas las marcas históricas de la Blanquirroja? ¿Qué más le podemos pedir a Ricardo Gareca? Por ahora toca darles las gracias y apoyar en cada decisión a futuro.

La Blanquirroja volverá a Río de Janeiro para jugar ante el local este domingo. La ciudad del carnaval espera al equipo más feliz. Contigo Perú más que nunca. Ustedes nos dieron la victoria y a nosotros solo nos queda entregarles nuestra gratitud.