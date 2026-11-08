¡Con asistencia de Erick Noriega! Gremio clasificó a la final de la Copa de Brasil. (Foto: Gremio)
¡Con asistencia de Erick Noriega! Gremio clasificó a la final de la Copa de Brasil. (Foto: Gremio)
Por Redacción EC

Erick Noriega tendrá la oportunidad de pelear por un título en el fútbol brasileño. El defensor peruano fue protagonista en la clasificación de Gremio a la final de la Copa de Brasil, luego de participar con una asistencia en el empate 1-1 frente a Atlético Mineiro, resultado que permitió al equipo de Porto Alegre imponerse por 3-1 en el global.

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