Erick Noriega tendrá la oportunidad de pelear por un título en el fútbol brasileño. El defensor peruano fue protagonista en la clasificación de Gremio a la final de la Copa de Brasil, luego de participar con una asistencia en el empate 1-1 frente a Atlético Mineiro, resultado que permitió al equipo de Porto Alegre imponerse por 3-1 en el global.

La intervención del futbolista nacional llegó cuando el encuentro se complicaba para su equipo. Atlético Mineiro se había adelantado a los 26’ con un tanto de Lodi y necesitaba otro gol para acercarse en la eliminatoria. Sin embargo, Noriega apareció antes del descanso para cambiar el panorama de la semifinal.

A los 38′, el peruano envió un buen centro que Carlos Vinícius aprovechó para marcar el empate. La anotación amplió la ventaja de Gremio en la serie y terminó siendo determinante para asegurar el boleto a la definición del campeonato.

🇵🇪🇧🇷🤩 ¡ASISTENCIA DE ERICK NORIEGA EN LA SEMIFINAL DE LA COPA DE BRASIL CON GREMIO! https://t.co/aIRQfy6fKC — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 7, 2026

Noriega fue titular y disputó todo el partido, consolidando otra participación importante desde su llegada al fútbol brasileño. Su aporte ofensivo en una instancia decisiva también le permitió quedar directamente involucrado en uno de los goles más importantes de Gremio en esta campaña.

Ahora, el defensor peruano espera conocer al rival que tendrá Gremio en la final. La otra semifinal enfrenta a Vasco da Gama y Palmeiras, equipos que definirán al último aspirante al título. El conjunto de Porto Alegre buscará cerrar el torneo con una nueva consagración en su historia.

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