1 SET: Nadal ganó 6-4

El argentino Juan Martín Del Potro, N.6 del mundo, se clasificó este jueves para las semifinales de Roland Garros al superar 7-6 (7/5), 5-7, 6-3, 7-5 al croata Marin Cilic (4º).

Ahora se jugará un puesto en la final ante el número 1 del mundo, el español Rafa Nadal. El encuentro contra el tenista español será este viernes por la mañana y será transmitido EN VIVO ONLINE por ESPN. El partido se jugará después de la primera semifinale entre Thiem y Cecchinato (programada a las 6:00 a.m. de Perú y 8:00 a.m. de Argentina). El partido de Del Potro podría comenzar a las 8:30 a.m. hora de Perú / 10:30 a.m. hora de Argentina

El historial de Juan Martín del Potro y Rafael Nadal está 9-5 a favor del español, que en cuartos de final derrotó al también argentino Diego Schwartzman.

Del Potro, de 29 años, disputará las semifinales del Grand Slam parisino por segunda ocasión, nueve años después de la primera.

El ganador del Abierto de Estados Unidos de 2009 se perdió Roland Garros en 2010 y las ediciones de 2013 a 2016 por sus repetidas operaciones en la muñeca que lo alejaron de las canchas.