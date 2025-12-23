Fabio Gruber y su deseo con la selección: “Quiero que me llamen de nuevo, la idea es jugar la Copa América 2028”

Fabio, meses atrás conversamos en cuanto a las expectativas que tenías para un llamado a la Selección Peruana, que pudo darse ahora último en el amistoso ante Chile. ¿Qué sensaciones te deja haber debutar con Blanquirroja?

Muy orgullo de estar con la Selección por primera vez. Fue un placer estar con los chicos, disfrutar el tiempo e integrar el grupo. Si bien perdimos y el partido no fue bueno para nosotros, realmente lo disfruté. Ahora me toca trabajar para estar en otras convocatorias con la Selección.

—¿En qué momento del partido te diste cuenta de que estabas cumpliendo un sueño para ti y tu familia?

Cuando entré al estadio, ya sentí ese orgullo. Estaba pensando en mis abuelitos que ya fallecieron. Cuando entré al estadio y escuché el himno, noté que cumplí un sueño.

—¿Cómo fue la llegada a la casa? ¿Cómo fue ese encuentro con la familia en Alemania?

Desafortunadamente, no paso mucho tiempo con mi familia porque vivo aquí solo en Nuremberg, pero ayer estaba con mi mamá y hablamos mucho. Estaba muy emocionada por el partido, por el debut. Estaba tan orgullosa que casi lloró, estaba muy emocionada.

—Imagino que fue la primera persona en escribirte tras tu debut...

Ella y casi toda la familia. Tenemos un grupo en donde cada uno me escribió y felicitó. Fueron tantos mensajes, no sé cuántos fueron en total.

—Yendo un poco a la dinámica del partido, ¿qué fue lo que más te impactó en cancha?

Son muy técnicos, saben jugar muy bien con el balón. El partido con Chile no fue tan rápido e intenso, pero todos saben cómo jugar al fútbol. Todos quieren tener la pelota, es un poco diferente, quizás un poco más lento, pero muy técnico y preciso en el juego.

—¿Algún compañero de la Selección te dio un consejo antes del debut?

Renzo (Garcés), que jugaba conmigo como central. Me dijo que no tenía que demostrar lo realmente bueno que era, sino disfrutar el partido. Cada uno me dijo que disfrutara el partido y así lo hice.

—¿Con quién compartiste cuarto en el hotel?

Marcos López y Jesús Castillo

—¿Cómo fue el encuentro con Pedro Gallese, el capitán del equipo?

Sí, estuve tiempo con él en la Selección. También regresamos juntos a Frankfurt y ahí hablamos mucho. Me dio muchos consejos. Me ha dicho de cómo es la Selección y me compartió su experiencia como jugador. Esto me permitió entender aún mejor lo que significa estar ahí y lo importante que es luchar para lo mejor de la Bicolor.

—Ya días después de tu debut, ¿cómo viste tu rendimiento en cancha?

Para mí, algunas cosas seguían siendo un poco difíciles en cuanto a organización y comunicación porque era la primera vez, pero eso es normal. Sé que siempre hay temas que no se pueden mejorar, pero en general quedé satisfecho.

—Se usa mucho la palabra ‘eurocausa’ para referirse a casos particulares como el tuyo...

(Risas) Sí, fue casi lo mismo.

—¿Hay un grupo en WhatsApp?

Solo para Rusia, en donde estaban también todos los profes.

—Yendo a la preparación de tu documentación, viajaste a Perú para ver el papeleo...

Sí, fue un proceso de documentación, ya que soy peruano desde que nací. Estuve 20 horas en Lima y más de 20 en el avión, para tramitar los solicitar y sacar el pasaporte. Todo lo hice porque quería estar lo más pronto posible en la Selección y, por suerte, así lo fue.

—Ahora, tras el debut, ¿qué metas te planteas a corto y mediano plazo con la Selección?

A corto, quiero estar de nuevo con ellos, quiero mejorar y trabajar con el grupo para poder estar con la Selección. La idea es seguir trabajando juntos y poder formar un grupo fuerte para la Copa América 2028.

—Yendo a la 2. Bundesliga, eres subcapitán del 1. FC Nürnberg, titular indiscutible y Javier Pinola también habló bien de ti

Sí, mi relación con ‘Pino’ es muy buena, hablamos mucho y aprendo castellano también con él. No solo me ayuda en la cancha, pero me indica ciertas cosas, sino también en situaciones difíciles. Siempre me ha dicho que tengo que trabajar y dar el siguiente paso. Con el equipo, no tuvimos un buen arranque, pero estamos mejorando, ganando partidos y eso es importante para el club.

—La presión debe haber sido muy fuerte en el inicio...

Sí, tuvimos mucha presión, no solo de los hinchas, sino también de nosotros como equipo. Sabemos que somos buenos, pero lo demostrábamos en la cancha, así es importante ganar esos juegos. Creció la confianza en el grupo, sabemos que podemos lograr en los siguientes juegos.

—¿Qué te pide alguien con la experiencia de Pinola, zaguero también en su pasado como jugador?

Me pide personalidad en el grupo, que apoye a los jóvenes, mejore como persona y jugador.

—Definitivamente, es muy importante que el grupo crezca...

Sí, es importante, que cada uno sepa qué hacer para ser un equipo exitoso. Tanto como el 1. FC Nürnberg, como ahora para la Selección. El nivel es bueno en ambos lados.