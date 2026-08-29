Por Redacción EC

En el marco de la primera jornada de la temporada 2026-27. El encuentro, disputado este sábado en el MEWA Arena frente al Paderborn, marcó un hito en la carrera de Fabio Gruber, quien llegó a la máxima categoría del fútbol alemán este mercado tras un destacado paso por el SC Verl y el FC Nürnberg..

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