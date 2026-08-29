En el marco de la primera jornada de la temporada 2026-27. El encuentro, disputado este sábado en el MEWA Arena frente al Paderborn, marcó un hito en la carrera de Fabio Gruber, quien llegó a la máxima categoría del fútbol alemán este mercado tras un destacado paso por el SC Verl y el FC Nürnberg..

🗣️ Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

El estreno del central de la Selección Peruana se dio en un partido muy disputado que finalizó con un empate 0-0. Gruber se ubicó en la zaga central y completó los 90 minutos del compromiso, mostrando la solidez defensiva que llamó la atención del cuerpo técnico del Mainz durante la pretemporada, donde ya sumaba minutos y un debut competitivo previo en la Copa de Alemania (DFB-Pokal).

Un detalle que llamó la atención en la indumentaria del zaguero fue el parche conmemorativo “1st Start” en su camiseta. Esta es una nueva iniciativa implementada por la Bundesliga a partir de esta campaña, la cual busca reconocer de manera exclusiva a aquellos futbolistas jóvenes o extranjeros que disputan sus primeros minutos oficiales en el campeonato germano de primera división.

Con este debut, las expectativas crecen tanto en Alemania como en el Perú, donde el cuerpo técnico de la bicolor sigue muy de cerca el crecimiento del futbolista de 23 años. Consolidarse en el once inicial del conjunto de Maguncia será el principal objetivo a corto plazo para Gruber, quien busca asegurar un espacio fijo en las próximas convocatorias internacionales del proceso mundialista sudamericano.