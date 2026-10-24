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Resumen

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(Foto: Inomac)
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Por Christian Silva

La empresa trujillana Inomac, dedicada a la venta de vehículos pesados, planea extender su operación hacia Lima Metropolitana para fines de este año y ampliar su presencia hacia Arequipa para el 2027, cuenta Óscar Huertas, gerente general de la empresa, a Día1.

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