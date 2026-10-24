La empresa trujillana Inomac, dedicada a la venta de vehículos pesados, planea extender su operación hacia Lima Metropolitana para fines de este año y ampliar su presencia hacia Arequipa para el 2027, cuenta Óscar Huertas, gerente general de la empresa, a Día1.

“El plan de corto y mediano plazo es avanzar de manera sólida y va a depender, en el caso de gas natural, de la infraestructura. Los grifos de gas natural no están en todo el país”, explica.

Justamente, la compañía apunta a consolidarse como proveedor de maquinarias, en especial en la zona norte, por lo que a inicios de setiembre concretó la venta de una flota de 102 camiones de Gas Natural Licuado (GNL) de la marca china Sinotruk a la compañía de logística Grupo Transpesa.

Esto conlleva a generar ahorro en combustible de un 35% frente al diésel, añade.

Además, señala que se contempla una inversión de S/3,5 millones en la expansión en Lima y Arequipa, así como en las operaciones en Trujillo.

Metas

Tras la venta de setiembre, la empresa espera alcanzar para el 2027 y para el 2028 unos 150 camiones de GNL vendidos cada año.

No obstante, Huertas precisa que también buscan ofrecer un servicio de postventa con la disponibilidad de repuestos, capacitación técnica y acompañamiento al cliente.

Asimismo, además de la oferta de camiones GNL, indica que se espera a futuro expandir el portafolio de vehículos con remolcadores, camiones rígidos, volquetes, camiones ‘mixer’, cisternas, entre otros para sectores como minería, construcción, consumo masivo y distribución.