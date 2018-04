Spotify evitó el camino tradicional para transformarse en una empresa de capital abierto en todas sus etapas. El día del debut no será la excepción.



El éxito del estreno en bolsa para la empresa de streaming de música no dependerá de que las acciones salten 30%, la referencia común para una oferta pública inicial triunfante. En vez de eso, Spotify Technology SA y sus asesores preferirían un resultado menos emocionante, según personas al tanto del tema.



Para Spotify, un primer día favorable no será definido por cuánto avanza el precio de las acciones desde la apertura hasta el cierre, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato por ser un asunto privado.

En vez de eso, el objetivo es que parezca que las acciones tienen un día común y corriente, y que coticen con eficiencia y poca volatilidad lo antes posible.

Esto está en sintonía con los motivos que dio el máximo ejecutivo Daniel Ek para explicar por qué Spotify escogió una cotización directa, para evitar “la pompa y solemnidad” de una OPI.

Sin embargo, la empresa suscitó el mayor interés por una forma alternativa de entrar a la bolsa desde que Google Inc. vendió acciones en una subasta en Países Bajos, en la cual los inversores enviaron ofertas por internet, fax y teléfono. Y Spotify alcanzará un tamaño comparable.

A diferencia de una OPI tradicional, Spotify no venderá un número fijo de acciones a un precio específico a una lista conocida de inversores antes de comenzar la cotización. El primer precio de las acciones públicas de la empresa será determinado al comienzo de la sesión por la cantidad de acciones que sus titulares están dispuestos a vender y la demanda por ellas.

FLOTACIÓN

La porción de acciones que se pueden poner en circulación es mucho mayor que en una OPI —cerca del 90%— y, excepto para Tencent Holdings Ltd., no hay período de retención. Esto significa que los accionistas no tienen que esperar meses para vender sus tenencias.

El 21 de marzo, Spotify tenía 178,1 millones de acciones comunes pendientes, según una presentación ante el ente regulador. Casi todos los titulares actuales de acciones comunes pueden venderlas, pero ninguno está obligado a hacerlo.

Las acciones de Spotify levantarán vuelo con ayuda de sus asesores Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Allen & Co., y el formador de mercado designado Citadel Securities LLC.

En la cotización directa no hay un banco que funcione de agente de estabilización, la empresa que supervisa la fijación del primer precio y puede ayudar a apuntalar acciones tambaleantes comprando una parte.

En vez de eso, se instruyó a Morgan Stanley que ayude a Citadel a determinar el precio de apertura según la inteligencia de oferta y demanda obtenida de conversaciones con inversores actuales y potenciales.

Las acciones de Spotify podrían tardar horas en hallar un nivel cómodo de cotización y fijar una tasación tras la apertura del mercado, dijeron las personas. Puede que los inversores deban esperar un poco para ver si Spotify puede cumplir su sueño de una cotización estable y poco dramática.