Créditos: ¿Cómo prevenir ser estafado por una empresa?

Para noviembre del año pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) detectó seis empresas fraudulentas que ofrecían créditos al público. Casi tres meses después, el mismo organismo sumó otras seis a la lista de entidades que vienen estafando bajo esta modalidad.

Así, con el paso de los días, son más las personas que en busca de préstamos son estafadas cuando las financieras ilegales piden adelantos de dinero para, supuestamente, realizar los respectivos trámites y poder desembolsar el crédito, hecho que nunca ocurre.



En la mayoría de los casos de estafas, la principal causa que permite que esta modalidad de robo financiero siga existiendo apunta hacia un solo factor: la desinformación.

Frente a este panorama, El Comercio conversó con Héctor Campos, abogado civil del Estudio Linares Abogados, quién brindó una serie de recomendaciones a las personas que buscan un crédito para no caer en las estafas.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA AL SOLICITAR UN CRÉDITO?

Según menciona, desde un principio se debe tener información sobre dos puntos específicos si se busca un préstamo con empresas financieras desconocidas.

"El primer aspecto parte de informarnos sobre quien nos va a realizar el préstamo. Por ejemplo, podemos ver sus antecedentes patrimoniales para así tener una seguridad en base a su formalidad".



Así, alguna de las recomendaciones que brinda Héctor Campos para cuando se establezca el primer contacto con una empresa crediticia son:



►Establecer la identidad de la empresa .



►Ver si existe en registros públicos.



►Ver si en Indecopi la empresa ha sido sancionada anteriormente.



►Tener conocimiento si la empresa está registrada en algún registro de morosidad.



Todo ello con el fin de saber con certeza qué tan informal o formal puede ser esta compañía.



El segundo aspecto prioritario que indica el abogado civil es estar informado con la parte de los intereses, ya que todas las empresas prestadoras, ajenas a los bancos, deben tener una tasa de interés menor a la establecida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) -actualmente 2,75%-.

"Muchas veces cuando se pide un préstamo informal, se exige que se pague mucho más y eso está mal", explica.

"Tras haber caído en estos términos, el deudor tiene dos alternativas para recuperar su dinero: que se disminuya el capital de préstamos o pedir la devolución directa".



En estos casos, la instancia a acudir es el Indecopi que se encarga de velar por la protección del consumidor. Posteriormente a ello, se podrá acudir a la vía civil, para solicitar la devolución del dinero; y penal, para el inicio de acciones legales.

Asimismo, al momento de firma el contrato entre ambas partes, la persona que pide el crédito debe tener en cuenta que sean establecidos claramente los siguientes puntos:



►El capital fijado.



►Que la tasa de interés sea dentro del máximo legal.



►Saber el formato en que se aplicará la mora: automática o no.



►Saber los meses de retraso que tiene como derecho el deudor.



►Los plazo del préstamo.

A modo de cierre, Campos engloba la idea que uno de los factores para que las personas opten por pedir un crédito a empresas y no a los bancos se basa en querer reducir costos en trámites y demás. Sin embargo, -advierte- esto no será tan factible si no se tienen las precauciones debidas.



“De por sí obtener un préstamo es costoso y lo que en realidad se busca es tener el dinero inmediato. Pero, si los usuarios no cuentan con la suficiente información, lo que pareciese ser un ahorro terminaría siendo un mayor gasto tras estar bajo una latente situación de estafa”, finaliza.

