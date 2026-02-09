Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva. (Foto: Liga 1)
Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Juan Sulca, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), reconoció que no hubo penal a favor de Cusco FC en el partido contra Universitario de Deportes, y anunció sanciones a los árbitros Kevin Ortega y Alejandro Villanueva.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026
ECData

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026

Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva
Fútbol peruano

Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva

Más que fútbol: Guede impulsa noble gesto con un pequeño hincha blanquiazul
Fútbol peruano

Más que fútbol: Guede impulsa noble gesto con un pequeño hincha blanquiazul

Paolo Guerrero: “Vendrán acá y se darán cuenta que en la caldera es difícil jugar”
Fútbol peruano

Paolo Guerrero: “Vendrán acá y se darán cuenta que en la caldera es difícil jugar”