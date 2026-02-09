Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva

Juan Sulca, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), reconoció que no hubo penal a favor de Cusco FC en el partido contra Universitario de Deportes, y anunció sanciones a los árbitros Kevin Ortega y Alejandro Villanueva.

En conversación con Fútbol Satélite, Sulca dio detalles de lo ocurrido. “Hay una situación en la que el árbitro, en un primer momento, no aprecia una falta; luego recibe un llamado del VAR para invitarlo a una revisión por una posible falta, cambia su decisión inicial y cobra falta”.

Tras el análisis que hicieron en la Conar, se precisó que no hay evidencia suficiente para confirmar la falta de Riveros sobre Fuentes. “Hay un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa”, agregó.

🚨⚠️ Juan Sulca, presidente de la CONAR, en @futbol_satelite: “Tenemos que reconocer que NO HEMOS TENIDO UN BUEN INICIO. Ocurrieron situaciones polémicas y vamos a tener que replantear algunas cosas. Busco recuperar la CREDIBILIDAD”.



👉 https://t.co/UIbpdNi6pd pic.twitter.com/h0Ufv3stH0 — Fútbol Satélite (@futbol_satelite) February 9, 2026

Así, Sulca confirmó que los árbitros involucrados recibirán sanciones: “Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor”.

Como se sabe, el partido entre Cusco FC y Universitario acabó 1-1 en el Garcilaso de la Vega. Los cremas iban ganando, pero el penal a favor de los cusqueños repartió los puntos en el Garcilaso de la Vega.

