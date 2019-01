BCR: Economía peruana repuntará en el primer trimestre

No es novedad que en los últimos meses la economía da señales de recuperación y sobresalen algunos sectores como la pesca o manufactura. Según cifras del Banco Central de Reserva ( BCR ), la actividad económica ya dejó atrás el bache que experimentó entre julio y setiembre del 2018 y alcanzó una tasa de crecimiento de 4,8% entre octubre y diciembre.



► BCR considera que riesgos externos todavía podrían afectar economía local

► BCR: Expectativas empresariales cierran el 2018 en el tramo optimista

► Este año se acuñarán 30 mlls. de monedas alusivas a la fauna silvestre amenazada

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, explicó: “Tuvimos un bache en el tercer trimestre con un crecimiento de 2,3% en el que se redujeron la inversión y las expectativas, pero esto se ha logrado recuperar en el cuarto trimestre”.



A estas cifras se sumarían los resultados esperados por la autoridad monetaria para los meses de noviembre y diciembre, de 5% respectivamente; con ello el producto bruto interno (PBI) alcanzaría una expansión de casi 4%. Un contexto de menor incertidumbre y de expectativas fortalecidas contribuiría a este resultado.



La producción de electricidad de diciembre (6,9%), el consumo interno de cemento (6%) y la inversión del Gobierno Central (7,1%) también muestran signos de mayor dinamismo, que junto a los indicadores de mercado laboral impulsan el despegue de la actividad económica. Cabe indicar que en noviembre la masa salarial del sector formal creció 9,4% y los puestos de trabajo del sector privado formal lo hicieron en 3,8%.



Armas señaló que el BCR prevé que la economía crecerá 4,1% en el primer trimestre del 2019 –frente al 3,2% anotado en similar período del 2018– impulsada por la recuperación de la actividad minera, sobre todo por el efecto que generará la ampliación de la mina Toquepala en la región Tacna.



“Esto estaría elevando la producción minera en el primer trimestre”, agregó.



Fuente: BCR

MANTIENE POSICIÓN



El jueves último, el BCR decidió mantener su tasa de interés de referencia en 2,75% –estable desde marzo del 2018–. Con ello, la política monetaria continúa siendo expansiva y la autoridad monetaria seguirá impulsando la actividad económica, esperando mantenerla así un tiempo más.



Asimismo, si se observa la tasa de interés en términos reales –es decir, descontando la inflación esperada a doce meses (de 1,75%)–, la tasa real actual se ubica en 0,25%. Esto se traduce en una posición expansiva importante de política monetaria que continuará hasta que la economía alcance su PBI potencial.



“El directorio considera apropiado mantener las direcciones expansivas de la política monetaria en tanto las expectativas de inflación permanezcan estancadas y el nivel de actividad económica se encuentre debajo de su potencial”, explicó Adrián Armas.

Fuente: BCR

NO HAY PARIDAD



Por otro lado, el Banco Central destacó que la inflación alcanzada al cierre del 2018, de 2,2%, se ubicó ligeramente por encima de la tasa proyectada (2,1%), resultado explicado en gran parte por el incremento de los precios del rubro de combustibles, el cual creció 7,7%.



No obstante, dicho aumento de los precios de la gasolina y lubricantes difiere de la evolución del precio internacional del petróleo que tuvo una reducción significativa en los últimos meses del 2018.



Según mediciones del BCR, la caída del precio internacional del crudo –medido en dólares– fue de 28% en el segundo semestre mientras que la reducción para el organismo regulador peruano, Osinergmin, fue de 23%. Se observó además, que las empresas Petro-Perú y Repsol registraron disminuciones menores que las de los precios internacionales y del organismo regulador. Es así que el precio al consumidor final solo se redujo en 0,4%.



Armas agregó que en otros países como Chile, la menor inflación estuvo explicada justamente por una reducción de los precios de los combustibles, los cuales reportaron una caída de 20%, situación que se vio también en otros países pero no en el nuestro.



Aun así, Armas destacó que “las refinerías han empezado a bajar sus precios y hay un amplio margen para seguir corrigiendo los precios locales hasta los niveles internacionales que correspondan”.