La compra de Linio acelerará el ‘e-commerce’ peruano

Las sirenas de alerta se encendieron en el ‘retail’ peruano y regional el pasado 1 de agosto. El anuncio de la compra del 100% de las acciones de Linio por parte de SACI Falabella hizo remecer el mercado de e-commerce.

Esta adquisición –que asciende a US$138 millones y que implicará, en parte, un aumento de capital por aprobarse el próximo lunes, en una junta extraordinaria de accionistas– pone en una posición mucho más ventajosa al grupo chileno y da pie a la reconfiguración del ‘eretailing’ local.

La tienda departamental de Falabella (antes Saga Falabella) ocupaba, hasta el cierre del 2017, el cuarto lugar en el ránking de ventas de ‘Internet retailing’ en el país, por debajo de Ripley, Amazon (pese a no tener oficinas en el país) y Cencosud, como se aprecia en la infografía que acompaña este informe, en base a la data de Euromonitor International.

No obstante, tras la adquisición, la empresa pasaría a un segundo lugar y es muy posible que logre alcanzar rápidamente el primer lugar, considerando su liderazgo en el ‘retail’ físico, afirma Paula Goñi, analista de investigación de Euromonitor.

Incluso podría encabezar el e-commerce en la región, objetivo que espera cumplir Gastón Bottazzini, gerente general de SACI Falabella, así como potenciar las ventas de sus demás formatos (Tottus y Sodimac) ya que Linio se convertiría en una vitrina común para sus productos.

El ‘marketplace’ de origen alemán está presente en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y México. El ingreso a este último país, señalan algunos especialistas del sector, habría sido una de las razones de peso de la compra.

Para Enrique Neyra, socio de Dench Consulting, lo más estratégico de esta operación es hacerse del ‘know how’ de una empresa nativa en comercio electrónico con experiencia y gente calificada. “Falabella, pese a su presencia ‘online’, tiene serios problemas de logística y ‘supply chain’ (cadena de suministro) y ahora podrá trabajar en mejorar”, acota.

Aunque no se conoce cuál será la estrategia con Linio (que coincidentemente estrenó como country manager para Perú a Alejandro Osores Namihas, ex OLX) ni las reales sinergias, Neyra afirma que desde el punto macro de trasformación cultural ambas compañías debieran manejarse de manera independiente, al menos, en un primer momento, y no convertir a Linio en una extensión de Falabella.

“Esta operación prepara a Falabella ante el aterrizaje de gigantes del e-commerce como Amazon, empresa que cuando llega a un mercado tiende a colocarse –en un lapso de dos años– en el primer lugar y a varios cuerpos de ventaja de su competidor cercano”, agrega. Día1 contactó a las agencias de prensa de Falabella en Chile y Perú, pero hasta el cierre de este suplemento no obtuvimos respuesta.

IMPACTO

“Esta nueva composición del mercado ‘online’ (que mueve US$2.500 millones y crece a tasas entre 20% y 30%) acelerará y contribuirá a desarrollar el aún incipiente ‘eretailing’ peruano”, coinciden Javier Álvarez, director de Estudios Multiclientes de Ipsos, y Víctor Vargas, gerente general de Lumingo, marketplace del grupo El Comercio.

Paula Goñi y Vargas consideran que la adquisición de Linio es la primera de otras que, probablemente, se darían en la región, debido a la ventaja de lograr desarrollos operacionales y de distribución rápidos, por medio de la compra de negocios ‘online’ exitosos.

Neyra cree que también se darían adquisiciones y alianzas locales. “No sorprendería, por ejemplo, una alianza o compra entre Rosatel y RuMah”, precisa.

Además, recordemos que en el 2017 Ripley apostó por crear su propio marketplace ‘Mercado Ripley’ en Chile y este año lo lanzaría en el Perú. Paris (Cencosud) también está trabajando en su plataforma ‘online’ y quizá acelerará su debut ante el actual escenario. Mientras que el grupo Intercorp también está mucho más activo, tras la incursión online de Inkafarma, su ‘retail’ farmacéutico.

Así como estas empresas, otras van a adoptar diferentes posturas (ante la compra y la llegada de Amazon) para mejorar y continuar en la carrera y para entrar en ella, afirma Vargas. “En mercados en crecimiento (donde solo 2 de cada 10 consumidores han hecho una compra en línea) es propio que surjan nuevos jugadores y apuestas, sobre todo, de los ‘retailers’ tradicionales que buscarán reforzar y gatillar de manera más rápida su comercio online”, dice.

Lo cierto es que esta compra, sostiene Neyra, es un llamado de atención para algunas empresas y el punto de inflexión para dejar de apostar e invertir seriamente en comercio electrónico; una categoría que ya atrae a más de 3,3 millones de compradores en este 2018, según el estudio Comprador en Línea 2018, de Ipsos, y se espera siga en ascenso en la medida en que la población digital quiebre su desinformación y desconfianza y que el uso del dinero plástico gane más terreno, asevera Álvarez.

Quien gana con la mayor competencia, finalmente, será el consumidor.