El precio del dólar cerró este martes en S/3,413 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por encima de los S/3,411 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. Pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional y la caída de los precios de los metales, el sol registró la menor depreciación entre las principales monedas latinoamericanas analizadas durante la sesión.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,61%, hasta los 102.304 puntos, en un contexto de mayor cautela de los inversionistas ante las persistentes presiones inflacionarias en Estados Unidos. Este escenario refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo, generando presión sobre las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el oro retrocedió 2,75%, la plata cayó 3,87% y el cobre disminuyó 0,74%, mientras el petróleo WTI perdió 0,73%, hasta US$86,22 por barril. Wall Street también registró pérdidas, con caídas de 1,38% en el Nasdaq 100, 0,73% en el S&P 500 y 0,60% en el Dow Jones. En América Latina, el peso colombiano se depreció 1,75%, el real brasileño 1,38% y el peso mexicano 0,68% frente al dólar.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,412 y S/3,421, con un volumen negociado de US$326.2 millones. La estabilidad relativa del sol contrastó con las mayores pérdidas de otras monedas de la región.

Asimismo, la atención continúa centrada en la próxima decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), cuya tasa de referencia se mantiene en 4,25%, en un escenario de riesgos inflacionarios asociados a las condiciones internacionales y los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional y de los precios de los metales seguirá siendo determinante para el tipo de cambio. Además, la decisión de tasas del BCR, prevista para el jueves 12 de noviembre, será uno de los principales acontecimientos de la semana, debido a las señales que pueda ofrecer sobre la respuesta de la autoridad monetaria frente a las presiones inflacionarias.