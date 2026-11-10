El precio del dólar cerró este martes en S/3,413 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por encima de los S/3,411 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
El precio del dólar cerró este martes en S/3,413 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por encima de los S/3,411 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este martes en S/3,413 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por encima de los S/3,411 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. Pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional y la caída de los precios de los metales, el sol registró la menor depreciación entre las principales monedas latinoamericanas analizadas durante la sesión.

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