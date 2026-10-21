El precio del dólar cerró este miércoles 21 de octubre en S/3,435, por encima de los S/3,427 de la jornada anterior, lo que representó una depreciación del sol peruano de 0,23%. La cotización avanzó en el mercado local pese al ligero retroceso de la moneda estadounidense a nivel internacional, en una sesión marcada por el comportamiento mixto de las divisas y las materias primas.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,06%, hasta los 101.673 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años descendieron a 5,109% y 5,411%, respectivamente. El mercado continúa evaluando los riesgos inflacionarios asociados al conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus implicancias para las próximas decisiones de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 0,63%, hasta US$97,20 por barril, mientras el oro avanzó 0,37% y el cobre 0,34%. En contraste, la plata cayó 0,36%. Por su parte, el euro perdió 0,01% y la libra esterlina ganó 0,14%, mientras en América Latina el real brasileño retrocedió 0,15% y el peso mexicano 1,26%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,430 y S/3,436, con un volumen negociado de US$373.8 millones. La jornada mostró una tendencia predominantemente alcista, influida por los flujos propios del mercado cambiario peruano, pese a la caída del dólar global y de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

De acuerdo con Huayta, el escenario internacional continúa condicionado por las tensiones en Medio Oriente, la evolución de los precios de las materias primas y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. En el ámbito local, el Fenómeno El Niño sigue siendo un factor de riesgo por sus posibles efectos sobre los principales sectores productivos del país.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que el debilitamiento global del dólar, en medio de la caída de los precios del petróleo y el ajuste de posiciones en los mercados, podría generar presiones bajistas sobre el USD/PEN. No obstante, la evolución del sol dependerá también de los flujos locales de oferta y demanda de divisas y de las expectativas sobre la política monetaria de EE.UU.