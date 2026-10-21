En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,430 y S/3,436. (Foto: Jesús Saucedo / EC).
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,430 y S/3,436. (Foto: Jesús Saucedo / EC).
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este miércoles 21 de octubre en S/3,435, por encima de los S/3,427 de la jornada anterior, lo que representó una depreciación del sol peruano de 0,23%. La cotización avanzó en el mercado local pese al ligero retroceso de la moneda estadounidense a nivel internacional, en una sesión marcada por el comportamiento mixto de las divisas y las materias primas.

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