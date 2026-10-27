Este crecimiento se produce en un mercado donde el gasto total en inteligencia artificial, incluyendo hardware, software y servicios, alcanzó los US$496.9 millones en 2025. (Foto: pixabay.com)
Este crecimiento se produce en un mercado donde el gasto total en inteligencia artificial, incluyendo hardware, software y servicios, alcanzó los US$496.9 millones en 2025. (Foto: pixabay.com)
Por Redacción EC

El mercado peruano de servicios de inteligencia artificial (IA) atraviesa una etapa de expansión acelerada. Según un estudio elaborado para Sonda, este segmento alcanzó los US$59.7 millones en 2025 y podría superar los US$202 millones hacia 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 27.6%. La proyección refleja una oportunidad creciente para las empresas que buscan incorporar IA en sus operaciones, mejorar su productividad y desarrollar nuevas capacidades de negocio.

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