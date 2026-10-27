El mercado peruano de servicios de inteligencia artificial (IA) atraviesa una etapa de expansión acelerada. Según un estudio elaborado para Sonda, este segmento alcanzó los US$59.7 millones en 2025 y podría superar los US$202 millones hacia 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 27.6%. La proyección refleja una oportunidad creciente para las empresas que buscan incorporar IA en sus operaciones, mejorar su productividad y desarrollar nuevas capacidades de negocio.

Este crecimiento se produce en un mercado donde el gasto total en inteligencia artificial, incluyendo hardware, software y servicios, alcanzó los US$496.9 millones en 2025. Si bien los servicios especializados representan todavía una proporción menor de esa inversión, su expansión anticipa una mayor demanda de capacidades de implementación, integración y gestión de soluciones de IA en entornos empresariales.

La tendencia también muestra una aceleración importante. Tras crecer 18,9% en 2025, el mercado de servicios de IA proyecta un incremento de 41,3% durante 2026, en un contexto en el que las organizaciones comienzan a trasladar sus iniciativas desde la experimentación hacia aplicaciones de mayor escala.

El sector Financiero, el mayor apostador por la IA

De acuerdo con el desglose sectorial del estudio, el sector Financiero concentra el 41,2% del gasto en servicios de IA por vertical (sobre un mercado de US$91.1 millones), seguido por Retail y Servicios (23,9%) y Manufactura y Recursos (18,9%). Muy por detrás se ubican el Sector Público (5,8%), Salud (6,1%) e Infraestructura y Energía (4,1%).

La concentración en el sector financiero no es casual: es la industria con mayor presión competitiva por digitalizar la experiencia del cliente, mayor disponibilidad de presupuesto y, según el propio estudio, el sector con más alto retorno de inversión en casos de uso como detección de fraude y atención al cliente.

El sector financiero está marcando el ritmo de adopción porque ha logrado vincular la inteligencia artificial con desafíos concretos de negocio, como la gestión del riesgo, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. “El siguiente salto estará en extender esa capacidad hacia industrias donde la IA puede transformar procesos productivos completos. La oportunidad no está únicamente en automatizar tareas, sino en rediseñar la forma en que las organizaciones operan y toman decisiones”, señaló Héctor Bravo, director regional de Tecnologías Disruptivas de SONDA.

La atención al cliente concentra la mayor inversión en casos de uso

Más allá del mercado de servicios propiamente dicho, el estudio identificó los casos de uso de IA con mayor volumen de inversión en el país. El gasto total en los principales casos de uso de IA en Perú llegó a US$429.9 millones en 2025, liderado por:

La atención al cliente y los contact centers aumentados lideran la inversión, con US$104.5 millones, seguidos por operaciones y optimización de TI (US$48.5 millones), planificación de ventas (US$36.7 millones), desarrollo de software potenciado por IA (US$32.2 millones) y operaciones de recursos humanos (US$30.7 millones).

Estas aplicaciones muestran cómo la inteligencia artificial comienza a extenderse más allá de los canales de atención y las funciones comerciales, incorporándose progresivamente en actividades vinculadas con la productividad, el desarrollo tecnológico y la gestión interna de las organizaciones.

“Estamos observando una evolución importante en la demanda empresarial. Las primeras inversiones en IA estuvieron orientadas principalmente a mejorar interacciones y automatizar tareas específicas. Hoy, las organizaciones buscan integrarla en procesos de mayor complejidad, donde puede impactar directamente en costos, productividad y capacidad de respuesta. Esto exige pasar de soluciones aisladas a una arquitectura que permita escalar la IA de forma segura y sostenible”, explicó Bravo.

De la exploración a la implementación activa

Según IDC IT Investment Trends 2026, 21,1% de las organizaciones peruanas encuestadas ya cuenta con soluciones de IA desplegadas, mientras que 36,8% se encuentra implementando durante este año y alrededor de 23% desarrolla pruebas de concepto.

Los datos reflejan que una proporción importante de las empresas ya ha superado la etapa de evaluación inicial. Sin embargo, el desafío de escalar estas iniciativas implica resolver aspectos como la calidad y gobernanza de los datos, la integración con sistemas existentes, la ciberseguridad y la disponibilidad de talento especializado.

Las motivaciones empresariales también están evolucionando. Mientras que en 2025 la eficiencia era uno de los principales impulsores de adopción, en 2026 adquieren mayor relevancia objetivos como obtener una ventaja competitiva frente a otras organizaciones y acelerar la toma de decisiones.

Seguridad e IA lideran la agenda tecnológica 2026

El informe también ubicó a la IA dentro de las prioridades estratégicas de inversión en TI para 2026 en Perú: la seguridad de TI y en la nube lidera con 40,4% de menciones, seguida de cerca por Inteligencia Artificial / Machine Learning (24,6%) y Agentic AI (24,6%), con la IA Generativa en 19,3%, lo que ubica a las distintas variantes de IA entre las tres prioridades tecnológicas más mencionadas por los líderes de TI peruanos para el próximo año.

El estudio destacó también que la escasez de talento especializado en IA, nube y ciberseguridad continúa siendo uno de los principales frenos para que las empresas puedan escalar sus iniciativas. “El estudio confirma algo que vemos todos los días en el mercado: no falta apetito ni presupuesto para IA, falta talento certificado que pueda diseñar, implementar y sostener estas soluciones en el tiempo. Ese es justamente el espacio donde un socio tecnológico con experiencia regional puede acelerar el camino de las empresas peruanas, en lugar de que cada organización tenga que resolver esa brecha por su cuenta”, concluyó Bravo.