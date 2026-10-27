Sky Airline anunció un nuevo acuerdo de código compartido con GOL Linhas Aéreas, una de las principales aerolíneas de Brasil, que permitirá ampliar las alternativas de conexión entre Perú, Chile y Brasil.

Gracias a este acuerdo, tanto Sky como GOL podrán iniciar la comercialización de combinaciones de vuelos operados por ambas compañías a través de sus propios canales de venta. Así, los pasajeros podrán comprar sus conexiones en una sola reserva, simplificando la experiencia de viaje.

Los pasajeros de Sky podrán conectar con vuelos de GOL en las ciudades brasileñas donde Sky opera, como Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis y otros destinos estacionales. Desde ahí, podrán acceder a los distintos puntos de la red doméstica de la línea aérea brasileña. Entre los destinos disponibles se encuentran Brasilia y Curitiba, así como ciudades más turísticas como Recife, Natal y Maceió. Así, se abren nuevas posibilidades para que los viajeros de Sky en Perú y Chile recorran el gigante sudamericano, ya sea por turismo o negocios.

“En línea con nuestra estrategia de conectividad, esta alianza nos permite ampliar nuestra cobertura en Brasil, el mercado más relevante de la región, y ofrecer a nuestros pasajeros peruanos y chilenos la oportunidad de conectar con la red de GOL, a través de las ciudades donde ambas aerolíneas operamos, con conexiones eficientes y un producto sumamente competitivo. Además, el acuerdo generará nuevas oportunidades para el turismo receptivo en los tres países”, indicó Pedro Navarro, director de Rutas, Itinerarios y Alianzas.

A su vez, los pasajeros de la aerolínea brasileña podrán conectar en Lima y Santiago con diferentes destinos nacionales de Sky en Perú y Chile, como Cusco, Arequipa, Puerto Montt, Puerto Natales, Antofagasta, y Calama. Esto abre nuevas oportunidades para atraer visitantes desde Brasil a ambos países y facilitar su acceso a los destinos turísticos de Chile y Perú.

“El fortalecimiento de nuestra conectividad a través de esta alianza representa un paso importante en nuestra estrategia de acercar cada vez más los destinos de América Latina. La alianza con SKY nos permite ofrecer una red más amplia, conectando mercados estratégicos con mayor comodidad para quienes viajan por negocios o placer”, afirmó Mateus Pongeluppi, vicepresidente Comercial de GOL.