Entre los destinos disponibles se encuentran Brasilia y Curitiba, así como ciudades más turísticas como Recife, Natal y Maceió. Foto: EC.
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Por Redacción EC

Sky Airline anunció un nuevo acuerdo de código compartido con GOL Linhas Aéreas, una de las principales aerolíneas de Brasil, que permitirá ampliar las alternativas de conexión entre Perú, Chile y Brasil.

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