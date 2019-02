Exportaciones crecieron 7,5% en el 2018 tras récord de agroexportaciones

En el 2018 las exportaciones peruanas ascendieron a US$47.702 millones, un avance de 7,5%, con lo que se supera el récord histórico del 2012 (US$46.359 millones), anunció el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez.

Este crecimiento, sin embargo, está por debajo de la meta del sector que llegaba a US$50.000 millones. En diciembre, Vásquez indicó a El Comercio que se prevé una cifra de US$48.600 millones al cierre del año.

El crecimiento del 2018 obedeció, principalmente, al aumento de las exportaciones no tradicionales (+12,6%), en particular al crecimiento del sector agro (+15%), pesquero (+26%), químico (+12%) y metal mecánico (+12%). Los productos no tradicionales con mayor crecimiento fueron: pota (+60%), arándano (+49%), uvas y palta (+26%), productos de pelo fino (+20%), plásticos y sus manufacturas (+16%), así como prendas de algodón (+13%).

“En el caso del arándano se exportaron US$ 554 millones, superando todas las expectativas. De igual modo, las uvas (US$ 815 millones) y las paltas US$ 793 millones) alcanzaron niveles récord. Para este último producto, Perú se ubica como el segundo exportador mundial, luego de México”, señaló el ministro.

Las exportaciones tradicionales crecieron 5,6%, ante las mayores ventas de gas natural (+35%) y petróleo & derivados (+16%). Las exportaciones tradicionales pesqueras (harina y aceite de pescado) también aumentaron en 8,3%; mientras que las exportaciones de minerales se incrementaron 4%.

AGROEXPORTACIÓN

Las agroexportaciones, que representan el 12% de las exportaciones peruanas totales, alcanzaron un récord histórico de US$5.860 millones. Fueron 68 líneas las que superaron los US$10 millones, siendo los más representativos los arándanos, paltas, castañas, banana, mango y cítricos, que alcanzaron valores récord.

“Frutas como las granadas (+16%) y las fresas (+14%) vienen escalando rápidamente y ya se encuentran entre las diez frutas más exportadas”, resaltó el ministro Vásquez.

ENVÍOS DE POTA

Las exportaciones de pesca en el sector no tradicional aumentaron 25,8% en 2018, sumando US$1.369 millones.

Al cierre del año, además de la pota, destacó la conserva de pescado (+43,4%). España y Corea del Sur son los principales destinos de los envíos pesqueros aumentando sus compras en 13% y 39%, respectivamente.

Cabe destacar que la pota, procedente casi en su totalidad de Piura, pasó de explicar el 36% (2017) al 46% (2018) de las exportaciones pesqueras no tradicionales, con US$624 millones.