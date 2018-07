Empleo formal en el Perú se recupera significativamente 

(Informe El Comercio/IPE). El empleo es una de las variables económicas más relevantes debido a que se relaciona estrechamente con el dinamismo del consumo de las familias. En países como Estados Unidos, además, la creación de empleo mensual es uno de los indicadores más importantes de la solidez o debilidad de la economía, en ocasiones incluso por encima del crecimiento del producto bruto interno.

No obstante, hasta hace poco en el Perú no se contaba con información precisa y regular de esta variable, puesto que su seguimiento se realizaba solo a través de encuestas que no siempre recogían adecuadamente las tendencias del mercado. Sin embargo, recientemente la Sunat ha hecho públicos los datos procesados de empleo formal a escala nacional a partir de la planilla mensual de pagos, lo cual permite seguir su evolución con mucha mayor certeza.

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO E INGRESOS

De acuerdo con esta nueva fuente pública, existe una significativa recuperación en la creación de puestos de trabajo totales. Durante el 2017, el crecimiento anualizado promedio de cada mes fue de tan solo 1,8%, en tanto en el transcurso de este año ha llegado a 3,1%. La recuperación es aún más evidente al analizar el empleo privado, el cual representa el 72% del empleo formal total.

(Elaboración: IPE/El Comercio)

En este caso, el crecimiento promedio del empleo pasó de 2,1% en el 2017 a 3,8% a abril del 2018. Más aún, según la última información disponible, en abril los puestos de trabajo en el sector privado crecieron 5,4% respecto al mismo mes del año anterior. La tendencia debería ser suficiente para cuanto menos igualar la creación de empleo formal al número de personas que año a año se unen a la PEA.

Además de los puestos de empleo, la planilla electrónica también provee información sobre los ingresos de los trabajadores. En este sentido, según la información procesada por el BCR, desde noviembre del 2017 el ingreso promedio real viene experimentando una recuperación sostenida, tras permanecer varios meses con tasas negativas o casi nulas de crecimiento.

Específicamente, entre enero del 2016 y mayo del 2017, se acumularon 17 meses de tasas de crecimiento anuales negativas, las cuales promediaron -1,3%. No obstante, en los cuatro primeros meses del 2018 la mejora es considerable pues ha crecido a una tasa promedio de 3,7%, el mejor inicio de año en comparación a los dos años previos.

Además, en abril de este año creció 4,1%, segundo valor histórico más alto, solo por detrás de marzo con 6,3%.

MASA SALARIAL

El empleo y los ingresos permiten cuantificar el total de ingresos de las familias, es decir, la masa salarial. Este indicador, que aproxima el poder adquisitivo de los hogares, ha mantenido un crecimiento continuo en los últimos 15 meses.

De acuerdo con cifras preliminares del BCR, en mayo de este año, el crecimiento de la masa salarial (9,8%) alcanzó el punto más alto desde el 2016. Además, en lo que va del 2018 la masa salarial registra la tasa de crecimiento promedio más alta (7,5%) en relación a los mismos períodos de los dos años anteriores.

EMPLEO POR SECTORES

Además de la evolución del empleo total, la información de la planilla electrónica de la Sunat permite conocer la estructura sectorial. Así, en promedio el sector servicios comprende más de la mitad del empleo formal, lo que lo convierte en el primer generador de empleos formales del país. En tanto, comercio (12,5%) y manufactura (12,2%) se ubican como el segundo y tercer sector que contribuyen a la formalidad laboral.

A nivel sectorial, existe una clara relación entre la producción y empleo. En el sector servicios, el empleo creció 3% en abril, con lo cual los puestos de trabajo ascendieron a 3,1 millones. Este resultado responde al desempeño positivo en el producto de los distintos subsectores que conforman servicios en este mismo mes. Por ejemplo, transporte, almacenamiento, correo y mensajería creció 8,2%, en buena cuenta por el incremento del tráfico de pasajeros por vía aérea debido al turismo.

Asimismo, telecomunicaciones creció 7,9% por mayor avance en el servicio de Internet y televisión; mientras que electricidad, gas y agua aumentaron 5,6% por mayor generación de centrales hidráulicas y mayor producción de agua potable.

En la misma línea, el aumento del empleo en manufactura en abril fue de 9,6% (588 mil puestos), lo cual se relaciona con el significativo crecimiento del sector que alcanzó el 20,3%. Este mejor resultado se produjo, en gran medida, por la mayor producción del sector primario debido a la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (162,2%).

Asimismo, la tendencia favorable del empleo en el sector agropecuario es producto del mejor desempeño del sector que creció 11%, en parte, por mayores volúmenes de producción de cultivos como maíz amarillo duro y algodón.

Finalmente, el empleo en el sector construcción se expandió 6,9% (229 mil puestos) en línea con el crecimiento de 10,6% del sector, debido a mayor inversión privada y pública. En particular, la continuación de obras, ampliación de centros comerciales, colegios, entre otros, contribuyeron al crecimiento del empleo sectorial, el más alto en 16 meses.